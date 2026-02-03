Atasco a la entrada de A Coruña por un alcance múltiple

Tres vehículos colisionan en la AP-9 CEDIDA

Hasta tres vehículos se han visto implicados en una colisión múltiple en la AP-9 en dirección entrada a la ciudad, en el kilómetro 3 (Vilaboa). El alcance provocó el cierre a la circulación del carril derecho y causó un atasco en una hora de mucho tráfico.

Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que comenzaron a dirigir la circulación. Sin embargo, la cola de vehículos llegó hasta el kilómetro 4. Se ha notificado un herido, pero de carácter leve.