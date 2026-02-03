Mi cuenta

A Coruña

Atasco a la entrada de A Coruña por un alcance múltiple

El siniestro tuvo lugar en la AP-9

Abel Peña
Abel Peña
03/02/2026 09:53
Tres vehículos colisionan en la AP-9
Tres vehículos colisionan en la AP-9
CEDIDA
Hasta tres vehículos se han visto implicados en una colisión múltiple en la AP-9 en dirección entrada a la ciudad, en el kilómetro 3 (Vilaboa). El alcance provocó el cierre a la circulación del carril derecho y causó un atasco en una hora de mucho tráfico. 

Accidente entrada A Coruña 3 de febrero de 2026

Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que comenzaron a dirigir la circulación. Sin embargo, la cola de vehículos llegó hasta el kilómetro 4. Se ha notificado un herido, pero de carácter leve. 

