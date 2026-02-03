Así fue el tardeo que dejó boquiabierta a A Coruña

Una domadora de fuego, durante el show del domingo Cedida

Parece que lleva toda una vida instalado en la oferta de ocio, pero el pasado día 1 de febrero se cumplió exactamente un año de la llegada del tardeo a los pubs de A Coruña. Piccadilly, uno de los nombres con más tradición y arraigo de la ciudad, supo captar una tendencia que se empezaba a cobrar protagonismo en España y convertirse en el primer pub en añadirlo a su oferta. Hoy, muchos no entienden su agenda o sus interacciones sociales en un horario a la europea y, como la Cenicienta, volviendo a medianoche a casa. Eso no solamente ha multiplicado las alternativas, sino que también ha obligado a los empresarios a reinventarse y buscar atraer a los clientes con ofertas cada vez más originales y diferenciales. Y en eso, hasta ahora, nadie ha conseguido lo que Bellini Rooftop.

El gigantesco local de Elviña, difícil de clasificar debido a su ecléctica programación, convirtió sus 2.000 metros cuadrados en un circense homenaje al Carnaval de Venecia. De lo que se encontrarían y la apariencia del espacio estaban avisados los más de 250 asistentes que pasaron por allí. Eso no evitó que a muchos le escapasen varias expresiones de asombro, y que a la finalización la sensación generalizada era algo así como cuando se sale del cine tras disfrutar una de esas películas que marcan para toda la vida. “Estoy flipando”, se le escapó a los pocos minutos de comenzar a los participantes del menú especial italiano que abrió el espectáculo. La media de edad de los presentes estuvo entre los 35 y los 45 años.

La organización decidió que no entrase un ápice de luz para crear la atmósfera necesaria. Así, la comida tuvo en todo momento apariencia de cena especial, con todos los asistentes ataviados con máscaras y un desfile de artistas que fue desde una cantante a un saxofonista, pasando por domadoras de fuego, malabaristas y un Dj en directo que hizo las delicias de los presentes. “Todos quedaron impactados y se les notaba”, reconocen desde la propiedad. “Tuvo una acogida tremenda, teniendo en cuenta que lo anunciamos dos semanas antes y trabajamos contrarreloj”, añade. Sin embargo, para por muy frustrante que pueda resultar para el cronista en cuestión, una cosa es contarlo y otra verlo en persona. Ya en el Bellini, y durante el desfile de actuaciones, uno de los fans del fenómeno tardeo aseveró: “Lo leerás por ahí y no es lo mismo, porque una cosa es imaginártelo y otra verlo en persona”. Poco después, Bellini Rooftop entraría en 'modo tarde', con acceso al público general y una conexión que ayudó a elevar la solemnidad del espectáculo.

Futuro

Los Bellini Sundays han llegado para quedarse. Así lo ha decidido la propiedad, que anuncia para el 1 del marzo la segunda experiencia. Porque realmente se trata de activar todos los sentidos con un viaje a una esquina del mundo diferente. Por eso, y por la infraestructura que requiere, la espera será de casi un mes.

El siguiente destino será África y, de momento, está confirmada una ambientación Afro Chic cuidadosamente diseñada, vestuario artistico y body paint para bailarines, shows y actuaciones exclusivas, así como percusionistas y músicos nativos, Dj set con afro beats y cócteles de autor con notas exóticas. La comida empezará a las 14.00 horas, y se extenderá la celebración hasta entrada la madrugada.