El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Antiguas concejalas amenazan con llevar al juzgado sus denuncias a la alcaldesa

Critican en una carta la pasividad del PSOE

Abel Peña
Abel Peña
03/02/2026 21:37
Eva Martínez Acón y Esther Fontán, frente a la sede local del PSdeG
Eva Martínez Acón y Esther Fontán, frente a la sede local del PSdeG
Patricia G. Fraga
La polémica generada a finales del año pasado en el gobierno de Inés Rey por las denuncias de acoso laboral de dos antiguas concejales contra la mandataria y su teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, no han terminado. Eva Acón y Esther Fontán hicieron pública una carta a la Comisión de Garantías del PSOE en la que critican la inacción socialista después de que presentaran la reclamación en el canal de denuncias del partido. 

Aquello fue el 17 de diciembre, y desde entonces no han obtenido ninguna respuesta. Recuerdan que en otros casos han sido más expeditivos, como el del alcalde de Barbadás (donde también se denunció acoso laboral), Xosé Carlos Valcárcel, o el de José Tomé, alcalde de Monforte y Presidente de la Diputación de Lugo.

Las interesadas aseguran que recibieron informaciones extraoficiales de que el caso se resolvería en Madrid "debido a la condición de miembros de los órganos federales de los denunciados", algo que calificaron de "inaudito" puesto que Javier Izquierdo, también era miembro de la Ejecutiva Federal y a su denuncia siguió el cese inmediato. 

"No deja de ser igualmente reprochable ética y hasta penalmente porque proceda de una mujer que, prevaliéndose de su superioridad jerárquica y de poder, tanto institucional como orgánicamente, humilla, denigra, persigue y hace la vida imposible a otras compañeras. Y ya sobre el caso del compañero Lage Tuñas, sí que no entendemos absolutamente nada sobre la no adopción de medida alguna", señalan en el comunicado.

Las afectadas concluyen pidiendo que se les comunique en qué estado se encuentran sus denuncias y que se les ofrezcan garantías del cumplimiento de sus derechos. "De no recibir el amparo solicitado nos veremos en la triste obligación de acudir a la vía judicial, algo que, podéis creernos, nos resultaría extremadamente triste por el posible perjuicio que le podamos ocasionar al crédito de nuestro Partido pero que nuestra dignidad reclama resolver", concluyen. 

