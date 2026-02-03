Antena 3 se vuelca con el histórico bote de Pasapalabra al que aspira la coruñesa Rosa Rodríguez y altera su prime time

Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra' Pasapalabra

A finales de 2024, la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual se enfrentaron por primera vez en Pasapalabra. Nada hacía presagiar que ese duelo se repetiría una y otra vez, diariamente, durante más de un año, en una lucha por un bote que no paraba de crecer. Este jueves 5 de febrero, más de un año después de aquella primera vez, el enfrentamiento vivirá un histórico último episodio y uno de los dos se llevará los casi tres millones de euros en juego.

No será un programa más. A diferencia de lo que es habitual, el programa decisivo no se emitirá entre las 20.00 y las 21.00 horas, sino que Antena 3 le ha reservado su prime time al concurso que presenta Roberto Leal. Y eso no será todo: justo antes de su emisión, después del informativo de las 21.00 horas, uno de los programas estrellas de la cadena contará con la presencia en plató de los dos concursantes, en una previa para calentar motores antes de una cita que promete emociones fuertes.

Y es que Manu y Rosa irán a divertirse a El Hormiguero, y repasarán junto a Pablo Motos y el resto del equipo del programa toda su trayectoria en el concurso. Después llegará el momento más esperado por todos los seguidores habituales del concurso y por muchos otros que se han ido enganchando a lo largo de los últimos meses, atraídos sin duda por el alto nivel mostrado tarde tras tarde por Rosa y Manu. El jueves, uno de los dos se llevará el bote de 2,7 millones de euros, pero los dos ya son ganadores por derecho propio sea cual sea el desenlace.