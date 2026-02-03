Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Antena 3 se vuelca con el histórico bote de Pasapalabra al que aspira la coruñesa Rosa Rodríguez y altera su prime time

Josefa Prado
03/02/2026 10:48
Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'
Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra'
Pasapalabra
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A finales de 2024, la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual se enfrentaron por primera vez en Pasapalabra. Nada hacía presagiar que ese duelo se repetiría una y otra vez, diariamente, durante más de un año, en una lucha por un bote que no paraba de crecer. Este jueves 5 de febrero, más de un año después de aquella primera vez, el enfrentamiento vivirá un histórico último episodio y uno de los dos se llevará los casi tres millones de euros en juego.

No será un programa más. A diferencia de lo que es habitual, el programa decisivo no se emitirá entre las 20.00 y las 21.00 horas, sino que Antena 3 le ha reservado su prime time al concurso que presenta Roberto Leal. Y eso no será todo: justo antes de su emisión, después del informativo de las 21.00 horas, uno de los programas estrellas de la cadena contará con la presencia en plató de los dos concursantes, en una previa para calentar motores antes de una cita que promete emociones fuertes. 

Rosa y Manu concursantes de Pasapalabra

El duelo entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual llega a su fin con la entrega del bote: la emisión más esperada de Pasapalabra ya tiene fecha

Más información

Y es que Manu y Rosa irán a divertirse a El Hormiguero, y repasarán junto a Pablo Motos y el resto del equipo del programa toda su trayectoria en el concurso. Después llegará el momento más esperado por todos los seguidores habituales del concurso y por muchos otros que se han ido enganchando a lo largo de los últimos meses, atraídos sin duda por el alto nivel mostrado tarde tras tarde por Rosa y Manu.  El jueves, uno de los dos se llevará el bote de 2,7 millones de euros, pero los dos ya son ganadores por derecho propio  sea cual sea el desenlace. 

La coruñesa Rosa Rodríguez ya es la más grande en toda la historia de Pasapalabra

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social
Agencias
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte
Abel Peña
La artista danesa Whigfield en una actuación

El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield
Óscar Ulla
Maximilian Hornung

El violoncelista Maximilian Hornung hará en A Coruña su debut en España
EFE