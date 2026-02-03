Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña se aferra al diésel

Una encuesta de Alphabet revela que el 18% se desplaza en este tipo de vehículos, mientras que la media nacional es del 14%

Abel Peña
Abel Peña
03/02/2026 13:47
UN vehículo emite gases de efecto invernadero en A Coruña
Un vehículo emite gases de efecto invernadero en A Coruña
Quintana
Un estudio del Foro de Movilidad Alphabet, empresa filial de BMW, concluye que los coruñeses, lejos de sumarse a la agenda 2030, se aferran a su viejo vehículo diésel. El 18% lo prefiere, por encima de la media española del 14%. 

En lo que no están a favor los coruñeses es el coche eléctrico: Solo el 28% de los ciudadanos lo considera como la solución ideal, un dato por debajo de la media nacional (36%). La principal barrera para la adopción del vehículo eléctrico es el precio, mencionada por el 27% de los coruñeses. El 25% de los encuestados se queja de que no disponer de ninguna opción para la recarga, un porcentaje superior al promedio del país (20%). Quizá por todo esto el vehículo 100% eléctrico apenas representa un 4% frente al 8% en el resto de España.

En cuanto al coche compartido, el 32% de los ciudadanos lo ha utilizado alguna vez, una cifra ligeramente superior a la media nacional (31%), principalmente por motivos de ahorro (59%).

