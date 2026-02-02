La variante K de la gripe se escapa de los test que se venden en las farmacias

La farmacéutica Paula Briones, en su botica de la avenida de Arteixo Carlota Blanco

La gripe ha pegado fuerte este año, con una temporada adelantada y un gran impacto en los centros sanitarios, que empiezan a notar un cierto alivio. Aunque todavía podría volver a subir –algo habitual en el mes de enero tras las fiestas navideñas y el efecto de la vuelta al cole–, las farmacias pueden haber dado con la clave que explicaría la intensidad de este año: las variantes. El motivo no es otro que estas ramas de la influenza, como la K, se escapan de los test, por lo que detectar su presencia fuera del entorno hospitalario es casi imposible. Así lo indican dos farmacéuticas coruñesas, Sara Catrain y Paula Briones, quienes han hecho balance del impacto de la onda epidémica en las boticas.

Ambas coinciden en que este año apenas conocen a nadie que no haya pasado la gripe. Y es que donde más se ha notado el impacto de esta temporada es en las farmacias, ya que es la primera puerta de entrada al sistema de salud. Aunque las Urgencias se han visto saturadas a principios de este año y el Chuac superó casi desde el comienzo el máximo de pacientes ingresados de la temporada anterior, la mayoría de los casos se resolvieron en los centros de salud o simplemente acudiendo a las boticas a por antigripales o antibióticos, según el caso.

“Pensábamos que era gripe A, pero se está viendo que hay otra variante”, subraya Paula Briones, propietaria de la farmacia que lleva su nombre en la avenida de Arteixo. En concreto, habla de la variante K, una rama de la A también llamada H3N2.

Menos defensas

El Hospital de A Coruña estaba especialmente vigilante de si finalmente llegaría o no. Aunque nunca llegó a detectarla, lo más posible es que sí haya hecho acto de presencia en A Coruña, lo que explicaría por qué este año ha pegado tan fuerte la gripe. Y es que la cepa K se caracteriza por ser más contagiosa y causar síntomas más intensos de lo habitual, a lo que se suma que la vacuna que se administra en España no está preparada para hacerle frente, lo que deja una brecha en nuestro sistema inmunitario.

Más allá del hospital, saber con exactitud si esta variante circula por la ciudad es muy complicado, pues los test que se venden en las farmacias y a los que recurren los usuarios para conocer el origen de sus síntomas no detectan otras variantes que no sean las habituales en esta zona, es decir, la tipo A y B.

Impacto desigual

La detección la complica el hecho de que, aunque hay mucha gente que desde la pandemia tiene la costumbre de hacerse la prueba para conocer qué tiene, son muchos más los que optan por no hacerla. “Han caído familias enteras y no podemos saber por qué porque no se hacen el test”, lamenta Briones.

Sin embargo, en la farmacia de Sara Catrain, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, parece haber más personas concienciadas con la importancia de hacerse las pruebas, pues llegó a agotar los test en algunas guardias. “Sobre todo quieren saber si tienen covid. Si les sale que sí, ya se ponen la mascarilla”, afirma.

Briones también recuerda la necesidad de inmunizarse, aunque la inyección no esté hecha para estas cepas: “La vacuna se escapa de las variantes, sí, pero los síntomas son los mismos. Aunque son más potentes, si te vacunas hay más posibilidades de que sean más ligeros”.