La única paragüería de la ciudad también nota el enero mojado

Una trabajadora de Paraguas Carballo, en su tienda del centro comercial de Cuatro Caminos Patricia G. Fraga

Si hay alguien que verdaderamente puede alegrarse de que la ciudad lleve más de tres semanas consecutivas registrando precipitaciones en algún momento de la jornada es, sin duda, el que se dedica al mundo de la paragüería. En A Coruña el mercado de fabricación y venta de este producto lo absorbe Paraguas Carballo, que con sus dos tiendas en A Coruña (calle Panaderas y centro comercial Cuatro Caminos), es la única empresa en la ciudad –y en Galicia– que se dedica única y exclusivamente a la fabricación y a la venta de paraguas. Y, como no podía ser de otra forma, la única paragüería de la urbe herculina también notó en su caja el paso de las sucesivas borrascas por la ciudad.

Concretamente un 20% más de facturación de lo que suelen vender en estas fechas, aunque sí que es verdad que enero es un mes muy bueno. “Es el mejor mes del año para nosotros. Los primeros días coinciden con las compras de Reyes y, si llueve, pues todavía se sigue vendiendo más”, explica Rogelio Lama Carballo, propietario del tradicional comercio coruñés abierto en el año 1952.

También arreglos

Si bien la mayor parte de lo recaudado a final de mes corresponde a la venta de paraguas, también son muy comunes los arreglos. Las más comunes, las roturas de varillas: “Tenemos también mucho para arreglar. Hay mucha gente que le coge cariño a los paraguas y, aunque algunos incluso sean malos, se arreglan”, apunta Lama, quien a la vez considera que “si compensa económicamente, siempre es mejor que lo arreglen. Una reparación pequeña no cuesta mucho, comprar un paraguas nuevo cada vez tampoco es lo mejor”.

Como no podía ser de otra forma, un negocio así siempre va ligado al tiempo. Sin embargo, según el propietario, “se venden paraguas todo el año”. La época más fuerte de ventas es a partir de los meses de septiembre o de octubre, hasta la llegada de la primavera. “Aunque lo fuerte es desde octubre hasta abril, en verano también se vende. En cualquier momento del año se vende”, comenta.

En cuanto a los precios, oscilan los más económicos entre los diez y veinte euros, hasta los cuarenta. Aunque “también se hacen paraguas que pasan de los 200 euros”. Así, el problema que más observan este tipo de comercios es la llegada del mercado chino. “Competir con ellos es muy difícil, tienes que separarte y vender cosas que ellos no hacen”. En el caso de Paraguas Carballo, no solo priman la calidad del producto en sus ventas, sino que además de vender sus propios paraguas también los venden a otras tiendas de toda España.

Por ahora, al propietario de la única paragüería de A Coruña no le preocupa demasiado el futuro de este sector. En este sentido, si hay algo que con el paso de los años no va a cambiar es, sin duda, la lluvia. “Nosotros mientras llueva no vamos a tener problema. Si vienen años de sequía, igual sí, pero yo creo que solo por fabricación propia, mientras haya clientela que aprecie nuestro paraguas podemos seguir bastantes años más”, concluye Roberto Lama Carballo.