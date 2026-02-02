Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, será el nuevo abad de la Colegiata

Severino Suárez, en la parroquia de San Francisco Javier Quintana

El párroco de San Francisco Javier, Severino Suárez, ha sido elegido por los canónigos como nuevo abad de la Colegiata de Santa María, cargo que había quedado vacante tras la muerte de José María Fuciños, el pasado 17 de enero. El nombramiento oficial depende ahora de la decisión del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que es quien tiene la última palabra.

Fallece José María Fuciños, abad de la Colegiata de la Ciudad Vieja Más información

Severino Suárez, nacido en Vimianzo, es un cura muy apreciado en su barrio, a donde llegó hace veinte años, es conocido por montar unas fiestas estupendas, en las que se implica para tener lo mejor de lo mejor, con una comisión de fiestas que trabaja a destajo para llevar, por ejemplo, a la orquesta Finisterre o a los Satélites.

Las fiestas más largas de A Coruña las montará un cura Más información

El nuevo abad era canónigo de la Colegiata desde el pasado mes de agosto, momento en que tomó posesión ante el arzobispo de Santiago, con otros dos compañeros en estas labores. El suyo era el puesto de canónigo magistral, mientras que José María Maiz Cal, fue nombrado canónigo penitenciario, y Ramón Caamaño Pacín, canónigo doctoral.