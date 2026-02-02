Pastas de Arteixo en la inauguración de Zacaffé en A Coruña

Pastas de chocolate de Adriana Cabot en Zacaffé CEDIDA

La apertura de Zacaffé, la cafetería de Zara en la calle Compostela de A Coruña, ha generado una gran expectación en la ciudad en los últimos días, dado que se trata del quinto establecimiento de este estilo que la marca tiene en todo el mundo -junto con los de Madrid, Osaka, Seúl y Nanjing-.

En la fachada de la tienda se incluye un elemento común en todos los Zacaffés existentes: un trébol de cuatro hojas en el tirador de la puerta. Este 'logo' es el mismo que el de las servilletas de las mesas y el que da forma a las tazas, y precisamente el día de la inauguración del local -el pasado sábado- también se degustaron pastas con este diseño. En este caso, la multinacional arteixana volvió a dejar patente su apuesta por los productores y artesanos locales y contó con la repostera Adriana Cabot, de Arteixo.

En este caso, fue Cabot la encargada de elaborar las pastas de chocolate con forma de trébol y la leyenda 'Z C A Coruña', y no es la primera vez que la pastelera trabaja con Inditex, tanto en su pop up de Navidad como en los premios hípicos de Casas Novas o los mercadillos. “Es siempre un privilegio y actividad muy especial para nosotras cuando nos llaman, es algo que solo es posible gracias a la política de proximidad y sostenibilidad de Zara”, explicaba recientemente a El Ideal Gallego.

El obrador de Adriana Cabot es exclusivamente online, con envíos a todo el país, y cuenta con un amplio catálogo de especialidades: tabletas de chocolate, galletas, rocas, tartas, turrones, panettone o pandoro, entre otros. También realiza postres típicos de diferentes épocas del año, como huevos de Pascua o pan de muertos en Halloween.

Por su parte, la carta de Zacaffé está compuesta por cafés clásicos y más elaborados, como el pumpkin spice latte, cold brew, orange cold brew y coffee and tonic, entre otros. En cuanto a la gastronomía, es posible degustar croissants clásicos o bañados en chocolate, pulga de tortilla, cookies, cocadas, fingers de té, muffins o carrot cake, además de opciones autóctonas como la bica, la tarta de Santiago o el caroleiro. Con este último vuelve a mostrar su apoyo al comercio local, ya que se trata de un brioche con nueces y crema creado por la panadería Santa Cruz 1951.

