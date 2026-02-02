Las obras de los Cantones avanzan en invierno: desde la instalación de bancos al nuevo alumbrado

Pavimento en Alcalde Manuel Casas Javier Alborés

La gran obra del segundo mandato de Inés Rey, la de los Cantones, comenzó hace poco menos de un año. Fue en marzo cuando los ciudadanos se despidieron de la ya vieja imagen del rebautizado como el “corazón de A Coruña” para dar paso a una larga lista de actuaciones que tienen como fin dar protagonismo a las zonas verdes y al espacio peatonal. Y si ya en septiembre se había ejecutado el 30% de los trabajos –están previstos que concluyan a finales de este ejercicio–, desde entonces ya se va adivinando cada vez más el futuro de la gran sala de estar de los coruñeses.

Entre principios de octubre y esta última semana de enero se han llevado a cabo trece actuaciones enmarcadas en la fase actual de las obras, centradas especialmente en la calle Alcalde Manuel Casas y llegando al Obelisco.

Pavimentación

Los operarios de Abeconsa y Canarga desarrollaron numerosas labores de pavimentación en los últimos meses. Es el caso de la calle Alcalde Manuel Casas, en el entorno del Obelisco y el tramo del carril bici entre la Rúa Nueva y la avenida de La Marina. Pero no es todo: se pavimentó la plaza de la Aduana, en el cruce entre Manuel Casas y la avenida de La Marina, incluyendo calzada en hormigón, separadores, carril bici y espacios peatonales enfrente del teatro Colón y hasta la acera ya ejecutada con anterioridad.

Por último, también se asfaltó con mezcla bituminosa la mitad restante de la capa base de la calzada entre Alcalde Manuel Casas y Rúa Nueva. El tráfico, de esta forma, pasó a circular por su situación definitiva tras el fin de los trabajos.

Mobiliario y alumbrado

Desde octubre las obras también recibieron los primeros elementos del nuevo mobiliario urbano. Se comenzó con la ejecución del mobiliario urbano instalando las partes pétreas de los bancos de Alcalde Manuel Casas, plaza de Aduana, salida de Palexco, teatro Colón y el Obelisco. Y, con la llegada del mobiliario, también aterrizaron las nuevas farolas, instalándose el alumbrado público entre la avenida de La Marina y Rúa Nueva, incluyendo Ambrosio Feijoo, Manuel Casas y la avenida del Puerto.

Más actuaciones

El traslado del metrosidero de los Cantones fue una de las actuaciones que más interés despertó. Su desplazamiento, de tan solo unos metros, tuvo que hacerse con una grúa, elevando el ejemplar en el aire, a gran altura. Además, se instalaron los apoyos isquiáticos en las marquesinas de la avenida de La Marina, se ejecutó el separador verde entre Alcalde Manuel Casas y Rúa Nueva y se colocó la losa de cubrición de la antigua entrada rodada al parking en la avenida de La Marina. Por último, se ejecutaron las escaleras de la antigua salida en el Cantón Grande del mismo parking.

La previsión del Ayuntamiento incluye para los próximos meses la pavimentación del entorno del Obelisco hasta la nueva bancada, y la de las paradas de bus del Obelisco. Los trabajadores ejecutarán el carril bici y el separador verde en el Cantón pequeño, donde también se ampliará la acera. Sánchez Bregua contará con un nuevo paso de peatones y Manuel Casas con marquesinas para acoger el tráfico de autobuses metropolitanos.

En la próxima fase de la remodelación llegarán la bancada, la jardinería, el ascensor y su estructura en la zona del Obelisco y la pavimentación de la plaza de Mina, de Entrejardines y de Santa Catalina.