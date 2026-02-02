Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las obras de los Cantones avanzan en invierno: desde la instalación de bancos al nuevo alumbrado

El futuro de la gran reforma de este mandato se adivina cada vez más y se centra ahora en el Obelisco

Lara Fernández
Lara Fernández
02/02/2026 04:41
Pavimento en Alcalde Manuel Casas
Pavimento en Alcalde Manuel Casas
Javier Alborés
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La gran obra del segundo mandato de Inés Rey, la de los Cantones, comenzó hace poco menos de un año. Fue en marzo cuando los ciudadanos se despidieron de la ya vieja imagen del rebautizado como el “corazón de A Coruña” para dar paso a una larga lista de actuaciones que tienen como fin dar protagonismo a las zonas verdes y al espacio peatonal. Y si ya en septiembre se había ejecutado el 30% de los trabajos –están previstos que concluyan a finales de este ejercicio–, desde entonces ya se va adivinando cada vez más el futuro de la gran sala de estar de los coruñeses.

Entre principios de octubre y esta última semana de enero se han llevado a cabo trece actuaciones enmarcadas en la fase actual de las obras, centradas especialmente en la calle Alcalde Manuel Casas y llegando al Obelisco.

Pavimentación

Los operarios de Abeconsa y Canarga desarrollaron numerosas labores de pavimentación en los últimos meses. Es el caso de la calle Alcalde Manuel Casas, en el entorno del Obelisco y el tramo del carril bici entre la Rúa Nueva y la avenida de La Marina. Pero no es todo: se pavimentó la plaza de la Aduana, en el cruce entre Manuel Casas y la avenida de La Marina, incluyendo calzada en hormigón, separadores, carril bici y espacios peatonales enfrente del teatro Colón y hasta la acera ya ejecutada con anterioridad.

Por último, también se asfaltó con mezcla bituminosa la mitad restante de la capa base de la calzada entre Alcalde Manuel Casas y Rúa Nueva. El tráfico, de esta forma, pasó a circular por su situación definitiva tras el fin de los trabajos.

Mobiliario y alumbrado

Desde octubre las obras también recibieron los primeros elementos del nuevo mobiliario urbano. Se comenzó con la ejecución del mobiliario urbano instalando las partes pétreas de los bancos de Alcalde Manuel Casas, plaza de Aduana, salida de Palexco, teatro Colón y el Obelisco. Y, con la llegada del mobiliario, también aterrizaron las nuevas farolas, instalándose el alumbrado público entre la avenida de La Marina y Rúa Nueva, incluyendo Ambrosio Feijoo, Manuel Casas y la avenida del Puerto.

Más actuaciones

El traslado del metrosidero de los Cantones fue una de las actuaciones que más interés despertó. Su desplazamiento, de tan solo unos metros, tuvo que hacerse con una grúa, elevando el ejemplar en el aire, a gran altura. Además, se instalaron los apoyos isquiáticos en las marquesinas de la avenida de La Marina, se ejecutó el separador verde entre Alcalde Manuel Casas y Rúa Nueva y se colocó la losa de cubrición de la antigua entrada rodada al parking en la avenida de La Marina. Por último, se ejecutaron las escaleras de la antigua salida en el Cantón Grande del mismo parking.

Los nuevos Cantones, la obra del ‘corazón’ de A Coruña, al 30% de ejecución

Más información

La previsión del Ayuntamiento incluye para los próximos meses la pavimentación del entorno del Obelisco hasta la nueva bancada, y la de las paradas de bus del Obelisco. Los trabajadores ejecutarán el carril bici y el separador verde en el Cantón pequeño, donde también se ampliará la acera. Sánchez Bregua contará con un nuevo paso de peatones y Manuel Casas con marquesinas para acoger el tráfico de autobuses metropolitanos.

En la próxima fase de la remodelación llegarán la bancada, la jardinería, el ascensor y su estructura en la zona del Obelisco y la pavimentación de la plaza de Mina, de Entrejardines y de Santa Catalina. 

Trasplante del metrosidero de los Cantones

Operación de 'altos vuelos' en los Cantones de A Coruña

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pilar Montoto, en la librería Mal Hablada

El barrio de Oza acoge a Mal Hablada, su nueva librería: “La gente quiere que haya oferta lejos del centro”
Jorge Riveiro
Tres mujeres pasean por la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos

La expansión imposible de Betanzos tras seis intentos por mudar el mapa
Lucía Tenreiro
La farmacéutica Paula Briones, en su botica de la avenida de Arteixo

La variante K de la gripe se escapa de los test que se venden en las farmacias
Lucía Crujeiras
Una participante en el ensayo clínico

Más de 1.100 personas el fin de semana en el ensayo de la vacuna contra el virus sincitial
Lara Fernández