A Coruña

Los nuevos robos en metálico en A Coruña: aluminio, cobre y hasta platino

Las instalaciones de reciclaje se han convertido en el blanco de allanamientos y sustracciones

Abel Peña
Abel Peña
02/02/2026 04:00
Agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaron una chatarrería de A Grela
Agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaron una chatarrería de A Grela
Javier Alborés
Los ladrones siempre han preferido el metálico, pero esto va más allá. Los altos precios que marcan los metales han convertido su robo en algo muy apetecible. Lejos de los cortes de cables de redes eléctricas en lugares alejados, o de sustracción de material de obra que llevaban cabo delincuentes y/o sujetos marginales, se están registrando otras casuísticas que llevan a cabo empleados de las propias empresas, movidos por la nueva fiebre del metal, en la que el cobre parece el nuevo oro.

En lo que va de semana, la Guardia Civil ha efectuado detenciones en las plantillas de dos plantas industriales, la de reciclaje de Nostián, y la térmica de Sabón, donde empleados estaban robando metal para su venta en chatarrería. Cientos de miles de euros en aluminio, en el primer caso, y cobre en el segundo. Al mismo tiempo, la Policía Nacional informaba de otro incidente, aparentemente banal: un par de individuos robaron un catalizador en una furgoneta aparcada en la avenida de la Lamadosa.

Pero detrás de este último robo también de metal: el catalizador es una de las piezas más valiosas de un vehículos precisamente porque contiene platino, paladio y rodio. Con estos metales, la pieza modifica la química de los gases del tupe de escapa para reducir las emisiones nocivas. La avenida de la Lamadosa, donde se produjo el robo, recorre uno de los lados del parque de Eirís y cuenta con un gran estacionamiento en batería. Con pocos vecinos y tantos coches, es habitual que sea escenario de robos en vehículos. Lo que ya no es tan normal es que lo que se sustraigan sean catalizadores.

No es que esto no haya ocurrido nunca. En 2022 se registraron casos de robos de catalizadores en furgonetas estacionadas en el polígono de Pocomaco. Sin embargo, es suficientemente raro como para resultar llamativo. Lo que sí es insólito es que empleados de las propias empresas roben material en grandes cantidades para luego venderlas en chatarrerías de la zona.

Más barato que extraerlo

“Ahora mismo, reciclar el metal es más barato que extraerlo, de ahí que se explique el precio que alcanza en el mercado”, explican expertos en material reciclable. Quizá no merezca la pena recorrer las calles recogiendo latas de refresco de aluminio, pero otra cosa es tener a mano lingotes de metal que han sido prensados en una planta industrial.

La tentación es demasiado grande. La Guardia Civil sospecha que tanto en Sabón como en Nostián los sospechosos estuvieron robando durante meses antes de detectar el tráfico de metal tan vil como valioso.

