El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Más de 1.100 personas el fin de semana en el ensayo de la vacuna contra el virus sincitial

Lara Fernández
Lara Fernández
02/02/2026 04:30
Una participante en el ensayo clínico
Una participante en el ensayo clínico
Carlota Blanco
El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) registró el fin de semana una nueva respuesta positiva de la ciudadanía al ensayo clínico de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR). Participaron más de 1.170 personas en dos jornadas en las que no se registraron colas ni esperas. Una situación que distó de la anterior convocatoria. La respuesta masiva de entonces desbordó las previsiones y se dieron esperas, pero este fin de semana se amplió el dispositivo, con diez puestos de vacunación el sábado y ocho el domingo.

El sábado algo más de 600 personas acudieron al Chuac, y ayer, 568. El estudio tiene como fin evaluar la seguridad, eficacia y respuesta inmunológica de la vacuna frente al virus sincitial respiratorio, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias graves. El de una vacuna eficaz supondría un avance en la prevención de la enfermedad y en la reducción de la presión asistencial, por lo que la Consellería de Sanidade anunció ayer que ampliará a febrero el ensayo clínico, en el que unas 42.300 personas participaron en Galicia hasta la fecha.

