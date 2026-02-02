Mi cuenta

A Coruña

Los afectados por la suspensión del programa Lecer celebran un 'aula abierta' en María Pita

Más de cien personas desafiaron a la lluvia para exigir la vuelta de la actividad cultural

Abel Peña
Abel Peña
02/02/2026 18:21
Manifestantes del programa Lecer, en María Pita
Manifestantes del programa Lecer, en María Pita
Javier Alborés
Los empleados del programa municipal Lecer están en pie de guerra. Se trata de 60 empleados de una concesionaria que ofrecía talleres de todo tipo, pero que renunció a seguir prestando el servicio hace dos meses. Así que han decidido tirar de ironía y celebrar hoy un "aula abierta" en la plaza de María Pita para recordar que, a estas alturas, debería haberse inaugurado el curso de Lecer primavera 2026. 

En total son 3.000 usuarios los que se han visto afectados por el cese de este servicio a los que se unió el PP. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, criticó la "desidia del gobierno municipal, incapaz de licitar contratos en tiempo y forma y de controlar su correcta ejecución en prestación de servicios y en condiciones laborales". 

Por supuesto, los empleados protestan porque no cobran desde noviembre, y el Ayuntamiento no les ha dado ninguna solución de continuidad. Amenazan con protestar el jueves, en el próximo pleno, si no se les ofrece una salida.  

