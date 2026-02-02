La leyenda del reguetón Yandel actuará en verano en el Coliseum de A Coruña

El artista puertorriqueño Yandel Cedida

El cantante puertorriqueño Yandel, leyenda del reguetón, ofrecerá este año un único concierto en Galicia. Será el 12 de julio, en el Coliseum de A Coruña con su gira en solitario con el espectáculo ‘Sinfónico’.

Se trata de un show con el que presenta su disco homónimo, con el que el pasado fin de semana optó al Grammy a mejor disco de música urbana, que finalmente se llevó Bad Bunny por ‘Debí tirar más fotos’.

Bad Bunny hace historia en los Grammy Más información

El artista puertorriqueño viene, además, de agotar todo el papel dos noches en el Movistar Arena de Madrid y ahora se prepara para traer esta nueva propuesta al multiusos herculino. Yandel es uno de los máximos exponentes de su género desde hace más de 20 años.

De este modo, el cantante americano le dará una vuelta a alguno de sus temas más clásicos, que sonarán de nuevo en A Coruña con nuevo envoltorio. Canciones como ‘Puño de Tito’, ‘Noche de sexo’, ‘Abusadora’, ‘Rakata’, ‘Ay mi Dios’ o ‘Moviendo las caderas’.

Amaia hechiza en el Coliseum de A Coruña con su nostalgia pop y su mundo más íntimo Más información

Las entradas para esta cita única en la urbe herculina saldrán a la venta este martes, 3 de febrero, a través de plataformas de venta online como Ataquilla o Ticketmaster, a las 12.00 horas. Los precios oscilarán entre los 45 euros y los 130 euros, más gastos de gestión.

Yandel se sumará así a una programación musical veraniega que ya cuenta con visitas previstas al Coliseum de artistas como Pablo Alborán (el 4), Carlos Rivera (el 10) o Aitana (el 22), así como las actuaciones de Alejandro Sanz (el 18) y Romeo Santos & Prince Royce (el 30) en el puerto de A Coruña.

Cerca de la treintena

Con la incorporación de Yandel, el Coliseum de A Coruña se acerca ya a la treintena de conciertos durante el recién estrenado año 2026. La bienvenida a esta temporada musical la dieron la pasada semana Eladio Carrión y Amaia.

Todos los conciertos que llenarán la agenda del Coliseum de A Coruña en 2026 Más información

Y no habrá que esperar para continuar, ya que el sábado, 7 de febrero, llegará al recinto de Alfonso Molina Mikel Izal, con el fin de gira de ‘El miedo y el paraíso’. Dos semanas más tarde, el 21, Amaral presentarán su nuevo disco, ‘Dolce Vita’, ante el respetable coruñés.

Desde ese momento, hasta el final de año están previstas, por ahora, las visitas de Celtas Cortos, Hijos de la Ruina, Viva Suecia, los integrantes de Operación Triunfo, Rodrigo Cuevas, Dani Fernández, Iván Ferreiro, Dani Martín (por partida doble), Bad Gyal, Megadeth, Pablo Alborán, Carlos Rivera, el propio Yandel, Aitana, La Oreja de Van Gogh (con dos conciertos), Antonio Orozco, Melendi (dos veces), Raphael, Hombres G y Carolina Durante.