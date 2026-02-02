José Antonio Núñez: “El metrosidero del Cantón se está salvando de milagro y lo hace él solo”

José Antonio Núñez posa con un tronco de metrosidero Quintana

A Coruña despidió el año 1999 con un acto simbólico en el que el Ayuntamiento plantó un metrosidero, árbol autóctono de Nueva Zelanda, en el Cantón Grande. También se colocó una placa conmemorativa con una breve explicación. “Este metrosidero fue plantado por los coruñeses el 31 de diciembre de 1999 como símbolo del nuevo milenio”, recogía.

Este árbol llegó procedente del Paseo Marítimo, donde había sido colocado previamente. El alcalde en aquella fecha, Francisco Vázquez, propuso llevarlo a esta zona emblemática de la ciudad debido a que se vería afectado por las obras de construcción de la red de tranvía, para lo cual fue necesario organizar su traslado. El encargado de dirigir esta tarea fue el ingeniero y trazador de jardines José Antonio Núñez, entonces director ejecutivo de la empresa Orto Parques y Jardines.

Un cuarto de siglo después, el metrosidero ha vuelto a ser desplazado, aunque a pocos metros de distancia. En concreto, para estar más cerca del Obelisco, dentro de la obra promovida por el Gobierno local de Inés Rey para remodelar los Cantones.

Los transeúntes que circulan a diario por esta céntrica zona de A Coruña se han dado cuenta de que las hojas de las ramas más bajas del árbol tienen un color diferente a las de la copa, un tono amarillento que ha empezado a hacer sonar todas las alarmas sobre cuál es su estado de salud.

José Antonio Núñez, que ha seguido con detalle este traslado, lamenta que estos trabajos no se han realizado adecuadamente. “El metrosidero se está salvando de milagro. Se está salvando solo. El traslado no se ha hecho de forma correcta”, advierte este trazador de jardines, que explica que el gran tamaño de la corteza ha sido clave para evitar la muerte del árbol. Además, avisa de que se debería haber hecho un estudio de su “nivel de vitalidad” antes de ejecutar esta obra y critica que se llevase a cabo durante el pasado otoño, cuando la época idónea son los meses de junio y julio, después de la floración.

Este experto en la materia también alerta de que el espacio del que dispone el árbol para crecer se ha reducido, ya que ha pasado de 90 a 22 metros cuadrados (avisa de que es más importante el espacio disponible que la profundidad). Según detalla, ha pasado a estar en una especie de “maceta” que limita su crecimiento. “Va a durar, pero no va a crecer tanto”, afirma.

Ahora, explica que es necesario realizar un seguimiento durante cuatro años hasta que se asiente adecuadamente. “Necesita respirar, comer y beber, en ese orden. Ya está respirando. Se esta espabilando para volver a funcionar”, destaca. En cuanto a la edad, señala que calcula que puede tener entre 35 y 38 años.

El Ayuntamiento explicó que los técnicos con los que trabaja habían advertido ya antes del traslado de que, en un primer momento, las hojas empezarían a amarillear, algo que, a su juicio, entra dentro de lo esperado.

“Hay que esperar a que arraigue y, lógicamente, a que llegue la primavera porque los árboles no pasan por su momento más vistoso en invierno”, indicó el Gobierno local.

Fuentes municipales también insistieron en que, en esta ubicación, el árbol podría estar incluso mejor, puesto que dispone de un espacio del que carecía. “Antes tenía 60 centímetros de tierra y ahora tiene 180”, aseguraron.