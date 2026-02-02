Heridos dos motoristas en sendos accidentes en A Coruña

Accidente de un motorista en la rotonda de Lonzas Quintana

La Policía Local ha registrado en lo que va de mañana dos motoristas heridos en sendas colisiones. El primero caso tuvo lugar a las ocho de la mañana en la ronda de Camilo José Cela a la altura del Instituto de la Seguridad Social. El segundo, en la avenida de San Cristóbal, en la rotonda de Lonzas, a las 11.30 horas.

En ambos casos, las heridas fueron de carácter leve. De hecho, en la primera, el motorista lesionado, de 17 años, firmó la alta médica voluntaria, mientras que en el segundo, la víctima, de 50 años, fue trasladad al Hospital con pronóstico reservado, pero en buenas condiciones generales.

Estos dos accidentes se registran después de una noche complicada en la que un vehículo se estrelló a las 23.40 horas contra un semáforo en la avenida de O Porto. El accidente causó que toda la red semafórica entrara en intermitente, y el problema no se solucionó hasta las 08.50 horas, tras instalar un semáforo nuevo.