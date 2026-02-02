Suspendida la huelga de transportes

Los huelguistas del sector de transporte en un piquete en la estación de autobús Patricia G. Fraga

La huelga indefinida en el transporte en autobús de la provincia de A Coruña que comenzaba mañana ha quedado este lunes suspendida a la espera de que los trabajadores del sector voten en asamblea el preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal, que la CIG no suscribe.

Así lo han confirmado representantes de la centrales sindicales a EFE, que han indicado que serán los trabajadores quienes decidan si aceptan la propuesta pactada de subidas salariales y otras mejoras laborales o si, por el contrario, mantienen el paro convocado.

Iván Cancela, responsable de Transportes de UGT, ha valorado que se haya incrementado la mejora salarial hasta un 3,4%, aplicable al ejercicio de 2026 y al de 2025 de manera retroactiva, así como los avances en materia de reducción de jornada, de dos días menos al año.

Asimismo, de aprobarse este preacuerdo, se tendrán en cuenta los festivos trabajados a la hora de abonar las retribuciones y los trabajadores pasarán de tener uno a dos días de asuntos propios.

La CIG se desmarca

No obstante, la CIG, sindicato mayoritario en el sector, no comparte el contenido de esta propuesta y ha avanzado que pedirá el voto en contra de la misma.

Ya esta misma mañana, el responsable de Transportes de la central nacionalista, Ernesto López Rei, había advertido de que la unidad sindical estaba "quebrada" y, en declaraciones posteriores a la negociación de hoy, ha insistido en que la propuesta de la patronal es "totalmente insuficiente" en "casi todas las materias".

López Rei se ha negado a aceptar cualquier incremento salarial que sea inferior al 4% y ha criticado la falta de mejoras en materia de conciliación, así como el intento de la patronal de implantar la jornada continua a cambio de la retirada de las dietas de banda horaria.

La última palabra sobre este preacuerdo la tendrán los trabajadores del sector, que lo votarán en asamblea mañana o, a más tardar, el miércoles.

El sector del transporte en autobús en la provincia de A Coruña ha vivido hasta diez jornadas de huelga en los dos últimos meses para tratar de exigir que se negociase la actualización de un convenio que rige la prestación de servicios interurbanos, escolares y las líneas urbanas de Santiago de Compostela.

Dichas protestas han afectado a la movilidad y al tráfico en toda la provincia, dado que en múltiples días no se han cumplido los servicios mínimos decretados por la Xunta y que los sindicatos consideran abusivos.