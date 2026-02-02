Estos son los siete nuevos investigadores de la Universidad de A Coruña

Edificio de los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de A Coruña UDC

La Universidad de A Coruña continúa su apuesta por la captación de talento investigador de excelencia con la reciente incorporación de siete nuevos profesionales investigadores, a través de las convocatorias estatales Ramón y Cajal y Beatriz Galindo. Así, estas incorporaciones, producidas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, suponen un refuerzo estratégico en áreas clave como la sostenibilidad, la ingeniería, la arquitectura, la salud o la química analítica.

La Universidad de A Coruña completa las incorporaciones de personal investigador Ramón y Cajal previstas para este año Más información

Concretamente, cuatro de ellos lo hacen en el marco de apoyo del programa Beatriz Galindo y tres bajo el paraguas de la convocatoria Ramón y Cajal. Ambos programas, están impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen como objetivo atraer y retener talento investigador de excelencia, reforzando así la capacidad investigadora y la proyección internacional de las universidades.

Las incorporaciones

1. Fredy Monge, doctor en Psicología que además cuenta con un Máster Europeo en Diseños de Investigación y Aplicaciones en Psicología y Salud por la Universidad de Granada, así como con un Máster en Psicología Clínica. A lo largo de su trayectoria realizó estancias como investigador visitante en las universidades de Leeds y Hull, así como una estancia de investigación en el James Hutton Institute (Escocia). Además, cumplimentó su formación con cursos de especialización metodológica en la Universidad de Zúrich. Se incorpora al Citeec (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil) y su investigación se centrará en la percepción del riesgo de cambio climático, la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la toma de decisiones y los procesos de adaptación y comunicación de riesgo.

2. Ana Cocho-Bermejo, arquitecta por la Universidad de A Coruña (2004), doctora en Tecnología en Arquitectura por la UPCBarcelona Tech y posee un MPhil en Inteligencia Artificial. Fue beneficiaria de becas de la Fundación Pedro Barrié y de la Fundación UniversiaBanco Santander y realizó estancias en la Bartlett School (UCL), en la University of California Santa Cruz y en la Technische Universität Berlin. Desde su tesis doctoral, pionera en la integración de redes neuronales artificiales en el diseño de fachadas dinámicas adaptativas, sus líneas de investigación incluyen la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura, el machine learning de agentes, la sostenibilidad y los sistemas adaptativos. En la actualidad trabaja también en el diseño de programas interdisciplinares orientados a integrar la IA en el diseño arquitectónico.

3. Rodrigo Lozano Ros, ingeniero químico por el Tecnológico de Monterrey, posee un Máster en Gestión y Política Ambiental por la Universidad de Lund y un doctorado en Gestión del Cambio Organizacional para la Sostenibilidad Corporativa por la Universidad de Cardiff. Es una referencia internacional en los ámbitos de la sostenibilidad y de la economía circular. Cuenta con más de veinte años de experiencia en ONG, universidades y corporaciones a nivel internacional, incorporándose ahora a la UDC, donde estará adscrito al centro de investigación Ecobas. Además, se sitúa de manera continuada en el 2 % superior de los investigadores más citados del mundo, según el ranking Stanford-Elsevier.

4. Patricia Taladriz, licenciada en Química por la Universidad de Vigo (2007) y doctora por la misma institución (2012). Su investigación abarca la microfluídica, la química colidal, la caracterización de nanopartículas y las interacciones bionano. Tras varias etapas posdoctorales en Brasil, Reino Unido, Alemania y Portugal, se incorporó al Adolphe Merkle Institute (Suiza), donde lideró un grupo de investigación e inició sus estudios sobre análisis de nanoplásticos. En la actualidad forma parte del grupo Applied Analytical Chemistry (Qanap) de la facultad de Ciencias de la UDC como investigadora distinguida Beatriz Galindo. Su trabajo se traslada en el desarrollo de métodos analíticos para la detección y caracterización de nanoplásticos en muestras ambientales y biológicas, con el objetivo de mejorar el conocimiento de su impacto potencial en la salud humana.

5. Antonio José Álvarez Naveira desarrolla su investigación en el ámbito de la ingeniería del viento y de la mecánica de fluidos computacional. Estudió la respuesta aeroelástica de tablones de puentes multicajón, especialmente frente a vibraciones inducidas por torbellinos mediante simulaciones numéricas. Participó en campañas experimentales en túneles de viento internacionales como WindEEE (Canadá), la Universidad de Génova (Italia) y el CSTB de Nantes (Francia), además de las instalaciones del Citeec. Actualmente investiga el efecto de distintos niveles de turbulencia en la respuesta aeroelástica de estructuras y en su aplicación a la generación de energía.

6. Andrea Muñoz Ibáñez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos (2015) y doctora en ingeniería civil por la Universidad de A Coruña (2020). Está especializada en mecánica de fractura de rocas y en procesos acoplados hidro-químico-mecánicos. Actualmente es investigadora posdoctoral Marie Skłodowska-Curie, liderando el proyecto Geomic, centrado en la mineralización de CO₂ en rocas máquinas fracturadas. Realizó estancias predoctorales en el National Oceanography Centre (Reino Unido, 2018) y en la Colorado School of Mines (Estados Unidos, 2019), y trabajó como investigadora posdoctoral en la Universidad de Vigo (2022), en Kaust (Arabia Saudí, 2022–23) y en el Georgia Institute of Technology (Estados Unidos, 2023–25). Su incorporación a la Universidad de A Coruña se realizará en septiembre de 2026.

7. Natalia da Silva Lima, nutricionista y científica especializada en metabolismo y enfermedades metabólicas. Se doctoró en Ciencias por la Universidad del Estado del Río de Janeiro en 2014, con una trayectoria postdoctoral centrada en la nutrición, el metabolismo y las ciencias de la salud. Entre 2018 y 2024 trabajó como investigadora asociada en el Cimus de la Universidad de Santiago de Compostela, donde desarrolló estudios sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica, obesidad, diabetes y el papel de los neurotransmisores en las patologías metabólicas. Cuenta también con experiencia en la industria farmacéutica en proyectos preclínicos de desarrollo de nuevos fármacos. Se incorpora al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UDC con la financiación del programa Ramón y Cajal. Su investigación actual se centra en la evaluación de los efectos a largo plazo de nuevos fármacos para la pérdida de peso, como la semaglutida y la tirzepatida, y su impacto metabólico y en vías relacionadas con el cancro y otras enfermedades metabólicas.