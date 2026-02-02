El Sergas confirma dos casos de viruela del mono con origen en A Coruña

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha confirmado la declaración de nueve casos de viruela del mono o mpox en Galicia entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, de los cuales siete fueron notificados en la provincia de A Coruña, según los datos facilitados por las autoridades sanitarias.

De esos siete casos detectados en territorio coruñés, dos presentan vinculación con una sauna de la ciudad, mientras que el resto mantiene relación con establecimientos situados fuera de Galicia, lo que dificulta determinar con claridad el origen del brote. Por este motivo, desde el Sergas subrayan que no debe centrarse la atención en los espacios, sino en las prácticas de riesgo y en la prevención sanitaria.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de evitar conductas sexuales de riesgo, hacer uso del preservativo, así como recurrir a la vacunación preventiva frente a la mpox en los grupos de riesgo. Además, recuerdan la necesidad de consultar con el médico ante la aparición de síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad.

Desde el Sergas destacan que la detección precoz de nuevos casos resulta clave para cortar las cadenas de transmisión. Por ello, ante la notificación de un caso sospechoso o confirmado, se activan de manera inmediata varios protocolos. Entre ellos, la recogida de muestras para confirmar el diagnóstico y determinar la cepa a la que pertenece el virus, así como la indicación de medidas de aislamiento e higiene a las personas afectadas.

Asimismo, se lleva a cabo la identificación y seguimiento de los contactos estrechos, a los que se les recomienda la vacunación preventiva, siempre que se realice dentro de los 14 días posteriores al contacto, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y contener la propagación del virus.