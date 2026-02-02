Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El PP pide a Inés Rey que actúe para asegurar el "correcto funcionamiento" de Alvedro y garantizar la conexión de A Coruña con Londres

Redacción
02/02/2026 13:23
Imagen de archivo del aeropuerto de Alvedro
El Grupo municipal Popular reclama a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que actúe para asegurar el correcto funcionamiento del aeropuerto de Alvedro, tras las denuncias de los controladores aéreos, y a adoptar las medidas necesarias para asegurar la conexión con Londres, que podría dejar de operar a finales del mes de mayo.

"Nos preocupa la situación de inestabilidad e inseguridad que denuncian los controladores por problemas laborales, que perjudica a trabajadores, usuarios y urgencias médicas como trasplantes, y nos preocupa que la Alcaldesa no salga a defender al aeropuerto", aseguran los populares en una nota de prensa.

"Ya en el Pleno de julio de 2025 presentamos una moción, que se aprobó por unanimidad, en la que instábamos a Inés Rey a trasladar a AENA el rechazo a la gestión del tráfico aéreo de Alvedro desde el de Vigo y también a que AENA garantice las condiciones laborales de los controladores.

Una vez más, vemos que Inés Rey no hace nada para cumplir una moción a la que presta su apoyo. Siendo del mismo partido que gobierna en Madrid no levanta la voz contra este problema que afecta a nuestro aeropuerto", añaden.

Enlace con Londres

El PP también muestra su preocupación por la posible pérdida del enlace de Alvedro con Londres-Gatwick y exige a Inés Rey que garantice la continuidad de la conexión cuyo contrato finaliza en abril y que haga los deberes para recuperar Heathrow.

"La inquietud es máxima entre los coruñeses por la posible pérdida de este destino. Ya sufrimos con la pérdida de la conexión con Heathrow tras la pandemia, privando a nuestros vecinos y empresarios de múltiples enlaces internacionales, por lo que quedarse sin ningún vuelo a Londres sería un duro varapalo para la ciudad.

Llevamos tiempo advirtiendo de la demora en la licitación de los nuevos contratos. Así, en el Pleno de enero llevamos una moción, aprobada por unanimidad, en la que instábamos al Consorcio de Turismo a publicar de manera urgente los contratos. Entre la última semana de marzo y la primera de abril finalizan Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria. A punto de cumplirse el plazo, el Consorcio no ha publicado el concurso y la preocupación ciudadana y empresarial va en aumento", exponen los populares.

