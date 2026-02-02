El mayor velero de carga del mundo recala en A Coruña por una reparación

El 'Grain de Sail II', el mayor velero de carga moderno del mundo, ha atracado en A Coruña este lunes con motivo de una escala técnica. Permanece atracado en el muelle de Calvo Sotelo Norte.

Según el registro de la Autoridad Portuaria, el buque accedió a los muelles este lunes sobre las 12.30 horas y tiene previsto marcharse el próximo jueves. La razón de su llegada a la dársena herculina es que acometerá reparaciones.

Este barco, que cuenta con una eslora de 51 metros y fue fabricado en 2023, llega procedente de Gijón y su siguiente destino es Nueva York, en Estados Unidos.

El 'Grain de Sail II' se construyó en las instalaciones de la empresa Piriou en Vietnam según un diseño de la firma francesa de arquitectura naval L20Naval.