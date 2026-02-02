Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

El 'Grain de Sail II', atracado en A Coruña
A Coruña

El mayor velero de carga del mundo recala en A Coruña por una reparación

El 'Grain de Sail II' llega procedente de Gijón y su siguiente destino es Nueva York

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/02/2026 16:25

El 'Grain de Sail II', el mayor velero de carga moderno del mundo, ha atracado en A Coruña este lunes con motivo de una escala técnica. Permanece atracado en el muelle de Calvo Sotelo Norte.

Según el registro de la Autoridad Portuaria, el buque accedió a los muelles este lunes sobre las 12.30 horas y tiene previsto marcharse el próximo jueves. La razón de su llegada a la dársena herculina es que acometerá reparaciones.

Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña

El Puerto de A Coruña prorroga la concesión de la terminal de cruceros

Este barco, que cuenta con una eslora de 51 metros y fue fabricado en 2023, llega procedente de Gijón y su siguiente destino es Nueva York, en Estados Unidos.

El 'Grain de Sail II' se construyó en las instalaciones de la empresa Piriou en Vietnam según un diseño de la firma francesa de arquitectura naval L20Naval.

