Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El duelo entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual llega a su fin con la entrega del bote: la emisión más esperada de Pasapalabra ya tiene fecha

Josefa Prado
02/02/2026 14:17
Rosa y Manu concursantes de Pasapalabra
Manu y Rosa, concursantes de Pasapalabra
Antena 3
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Después de más de un año enfrentándose a diario en el concurso de Antena 3 Pasapalabra, el duelo entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual está viviendo sus últimos episodios, y acabará con final feliz. Al menos, para uno de ellos, que se llevará un bote muy cercano a los tres millones de euros. 

Desde hace días, Antena 3 viene anunciando que el bote se entregará muy pronto, pero ahora hay un nuevo indicio que parece dejar claro cuando será la fecha exacta de la emisión de ese programa, que ya está grabado. 

Y es que El hormiguero, uno de los programas estrellas de la cadena, ha anunciado la presencia como invitados tanto de Rosa como de Manu para este jueves 5 de febrero. Y los precedentes son claros: en anteriores entregas del bote, la emisión del programa decisivo coincidía con su presencia en el espacio que presenta Pablo Motos. 

Rosa Rodríguez, la coruñesa que se hace fuerte en Pasapalabra

Más información

Concursantes como Pablo Díaz o Óscar Díaz también acudieron como invitados en la misma jornada en la que se alzaron con el gran premio, y todo apunta a que Antena 3 ha optado por repetir esa fórmula en esta ocasión. 

La cadena ya ya confirmado que la entrega del bote tendrá lugar esta semana, y se da por hecho que el día concreto será el jueves debido a la ya referida presencia de los concursantes en El Hormiguero. De confirmarse que la entrega es efectivamente este 5 de febrero, el bote será de 2.716.000 euros. 

La coruñesa Rosa Rodríguez ya es la más grande en toda la historia de Pasapalabra

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El juez rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico a través de sus vínculos con Maduro
EFE
El ideal gallego

Detenida la trabajadora de una guardería en Valencia por maltrato a los menores
EFE
UDC

Estos son los siete nuevos investigadores de la Universidad de A Coruña
Dani Sánchez
Marius Borg Hoiby hijo de la princesa Mette-Marit

Arrestan al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega antes del juicio por violación
EFE