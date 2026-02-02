El duelo entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual llega a su fin con la entrega del bote: la emisión más esperada de Pasapalabra ya tiene fecha

Manu y Rosa, concursantes de Pasapalabra Antena 3

Después de más de un año enfrentándose a diario en el concurso de Antena 3 Pasapalabra, el duelo entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual está viviendo sus últimos episodios, y acabará con final feliz. Al menos, para uno de ellos, que se llevará un bote muy cercano a los tres millones de euros.

Desde hace días, Antena 3 viene anunciando que el bote se entregará muy pronto, pero ahora hay un nuevo indicio que parece dejar claro cuando será la fecha exacta de la emisión de ese programa, que ya está grabado.

Y es que El hormiguero, uno de los programas estrellas de la cadena, ha anunciado la presencia como invitados tanto de Rosa como de Manu para este jueves 5 de febrero. Y los precedentes son claros: en anteriores entregas del bote, la emisión del programa decisivo coincidía con su presencia en el espacio que presenta Pablo Motos.

Concursantes como Pablo Díaz o Óscar Díaz también acudieron como invitados en la misma jornada en la que se alzaron con el gran premio, y todo apunta a que Antena 3 ha optado por repetir esa fórmula en esta ocasión.

La cadena ya ya confirmado que la entrega del bote tendrá lugar esta semana, y se da por hecho que el día concreto será el jueves debido a la ya referida presencia de los concursantes en El Hormiguero. De confirmarse que la entrega es efectivamente este 5 de febrero, el bote será de 2.716.000 euros.