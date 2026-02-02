El Club Cámara Noroeste se expande con un nuevo local en los bajos de O Parrote

Instalaciones del Club Cámara de la Cámara de Comercio de A Coruña Pedro Puig

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado la concesión a la Cámara de Comercio de A Coruña de los locales situados en los bajos de O Parrote, anexos a las instalaciones del Club Cámara Noroeste.

El organismo cameral señala que adecuará y explotará así este espacio de 250 metros cuadrados para poner en marcha “un nuevo local destinado a usos múltiples”, directamente vinculado a la “actividad empresarial y social del club”.

Así, está prevista una sala multifuncional en la que se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización empresarial, orientadas a los socios del Club Cámara Noroeste.

"El nuevo equipamiento reforzará el papel del Club como punto de encuentro para empresas de la comarca, ampliando la oferta de servicios y fomentando la actividad económica y social del entorno", afirma la Cámara de Comercio.