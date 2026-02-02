Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Club Cámara Noroeste se expande con un nuevo local en los bajos de O Parrote

Está prevista la creación de una sala en la que se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización empresarial

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/02/2026 11:47
Club Cámara de la Cámara de Comercio de A Coruña @ Pedro Puig (2)
Instalaciones del Club Cámara de la Cámara de Comercio de A Coruña 
Pedro Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado la concesión a la Cámara de Comercio de A Coruña de los locales situados en los bajos de O Parrote, anexos a las instalaciones del Club Cámara Noroeste.

El organismo cameral señala que adecuará y explotará así este espacio de 250 metros cuadrados para poner en marcha “un nuevo local destinado a usos múltiples”, directamente vinculado a la “actividad empresarial y social del club”.

Dos personas pasean frente a la dársena en una imagen de 2025

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña

Más información

Así, está prevista una sala multifuncional en la que se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización empresarial, orientadas a los socios del Club Cámara Noroeste.

"El nuevo equipamiento reforzará el papel del Club como punto de encuentro para empresas de la comarca, ampliando la oferta de servicios y fomentando la actividad económica y social del entorno", afirma la Cámara de Comercio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

José Luis Ábalos

El Supremo remite la causa de Ábalos con Cerdán a la Audiencia Nacional
Agencias
Vista aérea de los muelles de A Coruña

Así se reparte el coste del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles de A Coruña
Iván Aguiar
El ideal gallego

El precio de la vivienda en venta subió en Galicia un 14% y el alquiler un 6,7% en enero
Agencias
La finca en cuestión linda en uno de sus márgenes con el Club de Golf de La Coruña

Hacienda subasta una finca de 128.000 metros cuadrados junto al club de golf de A Zapateira
Noelia Díaz