Cinco psicólogos clínicos se incorporarán este mes a varios centros de salud de A Coruña y su área

Una persona accede a un centro de salud en A Coruña Pedro Puig

Más de 20 profesionales se incorporarán este mes de febrero a la red de psicología clínica en Atención Primaria del Sergas y el área sanitaria de A Coruña será de las más beneficiadas. En concreto, serán cinco los especialistas en salud mental que unirán a las plantillas de varios centros de salud de la ciudad herculina y su área metropolitana.

Así lo anunció este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras la celebración del Consello da Xunta que aprobó destinar 1,5 millones de euros para dotar al primer nivel asistencial del sistema sanitario público con estos especialistas que tanto escasean, en un contexto de largas listas de espera para acceder a una consulta en este servicio.

En el caso de A Coruña, las nuevas incorporaciones tienen como destino los centros de salud de Os Rosales/Labañou, Abegondo/Curtis/Teixeiro y Miño/Sada. A ellos se les suman dos más en el área sanitaria: A Laracha/Cerceda y Vimianzo/Cee.

Este movimiento forma parte del nuevo Plan de Salud Mental de la Xunta y tiene como objetivo facilitar el acceso a una consulta para mejorar el abordaje de los trastornos mentales comunes, como depresión y ansiedad leve-moderada y trastornos adaptativos.

En total, Rueda señaló que la Atención Primaria gallega suma 28 psicólogos clínicos y avanza hacia el objetivo de “seguir aumentando esta red hasta llegar a 50” antes del año 2030, de acuerdo con el progresivo incremento previsto de profesionales disponibles para su contratación.