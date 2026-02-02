El barrio de Oza acoge a Mal Hablada, su nueva librería: “La gente quiere que haya oferta lejos del centro”

Pilar Montoto, en la librería Mal Hablada Germán Barreiros

En la oferta de librerías de A Coruña también hay espacio para la literatura en un extrarradio que, hace escasos meses, en noviembre de 2025, recibió una grata noticia: la apertura en el barrio de Oza de Mal Hablada. Su llegada confirmaría una tendencia muy positiva en tiempos recientes para una urbe que, pese a las dificultades del mercado, vio nacer el pasado año varias propuestas como la que la dueña de este establecimiento, Pilar Montoto, de 51 años de edad, pretende ofrecer. Es decir: multitud de libros, eventos y actos culturales para un barrio ávido de lecturas y unos vecinos que quieren que también haya librerías “lejos del centro”.

Montoto, como tantas libreras, decidió ponerse a las riendas de un negocio propio por su pasión por la literatura. “Soy muy lectora, siempre me ha encantado leer, y tenía ganas de probar con mi propia librería”, simplifica. “Tengo 51 años, y pensé en qué quería hacer con mi vida y que, si no era ahora, no lo iba a hacer nunca”, explica.

Así, se lanzó a ello a pesar de no tener experiencia previa en otras librerías. Pero sí sabía qué podía ofrecer que la hiciera distinta: “Creo que, como Mal Hablada es una librería pequeña, puedo garantizar una atención más personalizada que las de grandes superficies”. Aunque señala que también es muy importante tener una muy buena selección de libros, y no solo de best sellers, que también, sino de editoriales como Anagrama u otras para los lectores más dedicados, así como un amplio repertorio de novela infantil o de género.

Aunque también le sorprendió la demanda de literatura en gallego y la influencia de las redes sociales sobre el negocio. “Es importante estar atento. Si algún influencer recomienda algo o un libro se comenta mucho suele venderse bastante. Pasó por ejemplo con ‘Comerás Flores’, pero también con la literatura de fantasía juvenil, con sagas como ‘Alas de Ónix’”, dice.

Una zona en auge

Mal Hablada es, pues, una librería de barrio: “Soy de Os Mallos, pero buscaba una zona lejos del centro, que ya está muy lleno de librerías”. “Fui buscando y me di cuenta de que Oza es una zona muy comercial, potente, con mucho negocio de barrio, y en que además no había muchas más librerías porque está A Tobeira, que es de segunda mano, pero no mucho más”, explica.

De momento le ha ido a pedir de boca: “Empecé muy fuerte por la campaña de navidades y los Reyes con todos los regalos”. “Creo que este negocio tiene sus picos, con días como el Día del Padre o la Madre o eventos como la feria del libro, a la que quiero ir este año, pero creo que la clave está en asentarse y fidelizar la clientela”, expresa.

Así, asegura que lleva apenas unos meses pero ya tiene clientes que acuden todas las semanas y a los que ya conoce por el nombre. Un público fiel: “Creo que ha tenido una gran acogida. La gente echaba de menos tener una librería con novedades aquí, y muchos se acercan y me dicen que se alegraron mucho de que abriera. Quieren que haya oferta lejos del centro”.

Mal Hablada, que debe su nombre a una broma familiar entre Montoto y su hija, se plantea ahora acoger actividades como presentaciones y clubes de lectura. Eventos para seguir adelante con su misión de llenar el barrio de Oza de literatura.