A Coruña

Así se reparte el coste del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles de A Coruña

Cinco administraciones públicas financian esta iniciativa. Puertos del Estado, Autoridad Portuaria y Adif son los que más aportan

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/02/2026 11:21
Vista aérea de los muelles de A Coruña
Vista aérea de los muelles de A Coruña
Autoridad Portuaria de A Coruña
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha hecho público este lunes, a través del 'Boletín Oficial del Estado' (BOE), el convenio que firmó el pasado mes de diciembre con el Ayuntamiento, Xunta, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Puertos del Estado para la financiación del proyecto de Coruña Marítima, en el que se definirán los futuros usos de los muelles urbanos.

El documento detalla que las cinco administraciones públicas pagarán un total de 3.315.000 euros, que servirán para costear la asistencia técnica durante el proceso de licitación, el proceso de concurso público (primas a los candidatos) y los trabajos de elaboración del Máster Plan.

Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña

El Puerto de A Coruña prorroga la concesión de la terminal de cruceros

El convenio desvela cómo se reparte el coste de esta iniciativa: Puertos del Estado asume el 22,22% (736.666 euros), la Autoridad Portuaria de A Coruña el 22,22% (736.668 euros), Adif  aporta el 22,22% (736.666 euros), la Xunta de Galicia costea el 16,67% (552.500 euros) y el Ayuntamiento de A Coruña financia el 16,67% (552.500 euros).

Los pagos se dividen en tres anualidades, que se distribuyen a los ejercicios comprendidos entre 2025 y 2027. Las mayorías cuantías corresponden al último año.

Según recoge el acuerdo firmado por las cinco administraciones públicas, en caso de que el importe justificado en la ejecución de las actuaciones previstas no alcance el importe total previsto, "las entidades firmantes" solo aportarán el importe que represente "su porcentaje de la cantidad efectivamente justificada", mediante la tramitación de la correspondiente modificación del convenio.

Dos personas pasean frente a la dársena en una imagen de 2025

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña

La Autoridad Portuaria es la entidad que se encarga de los trámites administrativos para contratar a la empresa que redactará el proyecto de Coruña Marítima. El resto de implicados podrán solicitar "cuanta información" precisen relativa a la ejecución de los trabajos y podrán "tener acceso a todos los documentos que integren los expedientes de contratación y de ejecución de la actuación", según recoge el acuerdo.

El comité técnico del proyecto Coruña Marítima, que está integrado por dos representantes del Ayuntamiento, dos representantes de la Xunta de Galicia, dos representantes de ADIF, dos representantes de la Autoridad Portuaria y un representante de Puertos del Estado, realizará las funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.

