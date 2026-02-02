Amigos de la Ópera se reúne con el Concello de A Coruña con motivo de la 74 Temporada Lírica

Un momento de la reunión de los representantes de Amigos de la Ópera y representantes del Concello Cedida

El vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña, José María Paz Gago, junto con el director artístico de la Temporada Lírica, Aquiles Machado, ha mantenido una reunión con representantes del área de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña.

Por parte de la administración municipal estuvieron presentes el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el director del área de Cultura, Uxío Novo; la directora del IMCE, Laura Seoane, y el gerente del consorcio de Turismo, Antón Álvarez.

Un encuentro en el que se han cerrado algunos de los puntos clave de la 74 Temporada Lírica en los que tanto las áreas de Cultura como Turismo tienen un peso especial ya que la temporada trasciende las propias representaciones para implicar a la ciudad en toda su dimensión (colegios, hospitales, museos…). La Temporada de Ópera más antigua de España es un referente que reúne a artistas, técnicos y público procedente de toda la geografía gallega, nacional e internacional.

La programación de la próxima temporada volverá a contar con numerosas actividades para todos los públicos durante un amplio periodo de tiempo. Gracias al trabajo de la Asociación, a la fidelidad de los asociados y al respaldo de las administraciones, Amigos de la Ópera de A Coruña ofrece una programación amplia y estable en la ciudad.