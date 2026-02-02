A Coruña, más lluviosa que el resto de España pero sin destacar en Galicia

La presa de Cecebre, en un momento de máxima capacidad Pedro Puig

Se dice que en Galicia no se maldice la lluvia: se asume, se vive y se integra. Quizá por ello no sorprende cuando algunas de las principales ciudades de la comunidad gallega registran episodios con grandes acumulaciones de agua o simplemente varios meses en los que es menos noticia cuando llueve que cuando para de llover. Es el caso de A Coruña, que acaba batir un nuevo récord meteorológico. En concreto su mes de enero, en el que solamente hubo dos jornadas secas –los días 3 y 7– y, desde entonces, todavía no ha parado de llover. Esto supone que han sido más de 26 los días pasados por agua. Un récord que hasta ahora ostentaba el mes de enero de 1948.

Sin embargo, el hecho de que en un territorio se registren precipitaciones no quiere decir que este sea especialmente lluvioso. Lo mismo le pasa a A Coruña, una ciudad que por posición geográfica suele recibir muy a menudo la llegada de este tipo de fenómenos meteorológicos, pero que, aunque reina en las listas lluviosas del conjunto de España, en Galicia se encuentra por debajo de cuatro de las principales ciudades.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la urbe herculina cerró 2025 con un acumulado total de 1.269 litros por metro cuadrado, la quinta más lluviosa del país. Una cifra que contrasta con los valores de las principales ciudades españolas, pero que pasa desapercibido con otras urbes de la comunidad gallega. De hecho, tan solo en la provincia coruñesa tanto Ferrol (1.620) como Santiago (1.920) registraron mayor acumulado total. De hecho, Compostela es la ciudad de España en la que más llovió durante el pasado año 2025.

Cerca se quedaron otras dos ciudades gallegas, pero en este caso de la provincia de Pontevedra, uno de los territorios de Galicia en los que la lluvia es, si cabe, más intensa que en el norte de la comunidad. En Vigo, se registraron en todo el curso pasado 1.737 litros por metro cuadrado, mientras que en la capital de la provincia, Pontevedra, un total de 1.808 litros. Bastante menores fueron los valores que registraron las ciudades de Lugo y Ourense, con 1.186 y 898 litros, respectivamente. No obstante, hay otros puntos del territorio gallego en los que las precipitaciones tienen todavía menos piedad. Destaca en lo más alto de la lista el monte de Muralla, en Rianxo, con un acumulado de 3.608 litros por metro cuadrado. Casi el doble que la ciudad coruñesa, el triple que la urbe lucense y más de cuatro veces el acumulado de As Burgas.

Así, como es evidente, no se quedó demasiado lejos el resto del norte peninsular. Aunque, en todo caso, el Cantábrico en 2025 registró bastante menos lluvia de lo habitual. Destacan los valores de ciudades como Gijón (815), que registró todavía menos que Ourense. Algo mayores son los datos de Santander y Bilbao, los dos con un acumulado de 958 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la capital española, se registraron 639 litros, algo menos que en Barcelona, con 670. En este sentido, destacan las cifras de ciudades sureñas como Málaga, con 662 litros y, sobre todo, Sevilla, que con sus 788 litros de acumulado total, supera a urbes como Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, Valladolid, Badajoz o Ciudad Real, entre muchas otras. La comunidad en la que se registraron las menores acumulaciones es las Islas Canarias. En su capital, Santa Cruz de Tenerife, solo se registraron 196 litros por metro cuadrado, es decir, contabilizaron en un año lo mismo que acumuló A Coruña tan solo en este recién acabado mes de enero.

La poca acumulación que hasta ahora registra A Coruña, a pesar de todas las jornadas lluviosas, provoca que el embalse de Cecebre no se encuentre en valores altos de capacidad. Actualmente la presa registra un 63,9% de capacidad total, aunque cabe destacar que hasta marzo o abril se limita su capacidad para evitar problemas de desagüe. Esta es la razón por la que se desagua cada día más caudal de agua del que entra a diario.