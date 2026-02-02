Mi cuenta

A Coruña

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña

Hace 75 años, una grave caída de un niño de tres años en su casa destacaba en la información local de este diario

Redacción
02/02/2026 04:00
Dos personas pasean frente a la dársena en una imagen de 2025
Dos personas pasean frente a la dársena en una imagen de 2025
Quintana
Hace 25 años una curiosa historia llamaba la atención a los coruñeses. Una boya estadounidense realizó un auténtico periplo de 9.000 kilómetros para terminar llegando a la costa coruñesa, donde fue recogida y llevada a la Dársena de La Marina. Las autoridades norteamericanas decidieron regalarla porque resultaba muy caro mandar una embarcación a recogerla. Hace 75 años, una grave caída de un niño de tres años en su casa destacaba en la información local de este diario. El pequeño tuvo que ser llevado al hospital, donde vieron que se había fracturado el fémur. Hace 100 años el Deportivo no daba la talla ante el Celta en un partido aburrido y lleno de barro por el campeonato gallego en que los blanquiazules perdieron 1-0.

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña

Una boya que cruzó todo el Atlántico descansaba ayer 2 de febrero de 2001 en la dársena de La Marina. Su odisea comenzó el pasado mes de abril en la costa del estado norteamericano de Virginia y finalizó el pasado día 12 de enero cuando la embarcación “Salvamar Torre de Hércules” la encontró a la deriva, tras un recorrido de 9.000 kilómetros. Ante el riesgo que implicaba su presencia en el mar decidió trasladarla al puerto y fondearla en la dársena de La Marina. La Autoridad Portuaria se hizo cargo del equipo de señalización para inspeccionarlo. En la tapa superior del cuerpo de flotación se lee la inscripción “85-95-03-UM USCG”, mientras que en los paneles solares se especifica que es propiedad de la US Coast Guard (Guardia Costera de EEUU), por lo que se puso en contacto con este organismo, quien identificó como suya la boya perdida y decidió regalar el equipo perdido ya que no le resulta rentable acudir a recogerlo. En estos momentos, permanece fondeada en la dársena de La Marina, en la confluencia del muelle donde está situado el Real Club Náutico con la entrada al recinto portuario en esa zona. La boya es de forma cilíndrica, de color verde y su diámetro es de dos metros y medio. Está equipada con una baliza de paneles solares y tiene una luz azul, que indica que los barcos deben dejarla a estribor.

Viernes, 2 de febrero de 2001
Viernes, 2 de febrero de 2001
Archivo

Hace 75 años | Un niño se rompe la pierna al caerse por la ventana

Poco antes de las doce de la mañana de ayer, jueves 1 de febrero de 1951, el niño de tres años de edad José Victorino Luengo Muñoz, que se hallaba jugando junto a una ventana en su casa, sita en la calle de la Torre número 126, tuvo la mala fortuna de caer por la misma a un taller de mármol instalado en el bajo de la citada casa. Trasladado a la Casa del Socorro del Hospital, le apreciaron la fractura completa del fémur izquierdo por su tercio medio. Se calificó su estado de pronóstico reservado y pasó al Hospital Municipal, donde quedó ocupando una cama. También ayer, por otra parte, en la Casa del Socorro del Hospital fue atendida la vecina de la calle Veramar números 2 y 3, bajo. Era Concepción Illobre Rivero, de 27 años de edad, que al caerse casualmente en su casa se produjo una herida contusa en la región parietal derecha de carácter leve.

Viernes, 2 de febrero de 1951
Viernes, 2 de febrero de 1951
Archivo

Hace 100 años | El campeonato gallego se dilucida en un barrizal

La Coruña ha demostrado una tolerancia, una cortesía y una educación colectiva tal que la colocan en uno de los primeros lugares entre las ciudades españolas. El R.C. Deportivo pudo haber perdido el campeonato gallego contra el Celta de Vigo 1-0, pero el buen nombre coruñés subió muchos puntos ante los miles y miles de forasteros que nos visitaron el último día de enero. El partido fue de lo más aburrido que pudo darse. Ni un pase exacto, ni una combinación sostenida, ni un ataque ordenado; nada, en suma, de lo que podía esperarse de los ases de la región gallega. Solo vimos a veintidós muchachos corriendo tras el balón, resbalando aquí y allá a causa del barrizal, llenos de fango y calados hasta los huesos, que daba una triste impresión de la cultura física. Solo el interés por el “score” mantuvo en su sitio a los aficionados.

Martes, 2 de febrero de 1926
Martes, 2 de febrero de 1926
Archivo
