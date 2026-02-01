Ya hay fecha para la instalación de la nueva pasarela provisional en Alfonso Molina, en A Coruña

Estructura central de la nueva pasarela provisional de Alfonso Molina, antes de su colocación Patricia G. Fraga

La obra de la pasarela peatonal provisional que el Ayuntamiento de A Coruña ha empezado a instalar en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de la estación de autobuses, dará un importante paso la próxima semana.

La empresa que desarrolla los trabajos, Seranco, solicitó un permiso de cuatro días a la Policía Local, durante las noches del lunes al jueves, para poder acometer la colocación de la estructura central. Actualmente ya están listas las cimentaciones.

Ahora, el Ayuntamiento confirma que la previsión es que esta tarea se lleve a cabo en una sola noche, la del lunes al martes, siempre y cuando "las condiciones meteorológicas sean favorables para desarrollar las actuaciones".

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana Más información

Dado que la colocación de esta estructura requiere de trabajos con una grúa de gran tonelaje, la previsión es de cortar el tráfico en Alfonso Molina en el tramo de la calle Caballeros hasta la gasolinera, durante la madrugada, precisamente en el horario de menor tránsito de vehículos con el objetivo de minimizar las afectaciones a la circulación.

Las tareas tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas y los cortes finalizarán ya en la madrugada, lo que permitirá el restablecimiento total del tráfico en la avenida.

Esta actuación forma parte de la obra que ejecuta el Ayuntamiento para reparar la pasarela peatonal ubicada a la altura de la estación de autobuses. Para ello, se habilita este nuevo paso elevado provisional.

La solución adoptada consiste en la sustitución en taller de todos los elementos deteriorados. El problema que presenta esta obra es la complejidad de la zona de actuación, ya que la estructura se encuentra en la principal vía de entrada y salida de A Coruña.