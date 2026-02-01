Paco Buyo | “En Mallorca comía y cenaba todos los días con Pucho Boedo”

El exguardameta Paco Buyo, durante un acto en Madrid Europa Press

En muchas ocasiones, hay asociaciones de personas que a veces no nos terminan de encajar, pese a que la cercanía ayude a ellas. Y si esa relación se da en la otra punta del país, todavía nos extraña más. Es el caso de la conjunción Pucho Boedo - Paco Buyo y su relación de amistad fraguada en Mallorca.

Mucho antes de terminar de fraguar su leyenda bajo los palos de las porterías de Riazor, del Sánchez Pizjuan en Sevilla y del Santiago Bernabéu en Madrid, un joven Paco Buyo pasaba un año en Mallorca. “Tenía 16 años, me habían llevado a Mallorca a jugar al fútbol”, rememora el portero.

El paso del tiempo ha hecho que muchos crean que allí compartió piso con un Pucho Boedo al que habían llevado a Mallorca para poder someterse a diálisis para tratar de aliviar sus problemas renales, los que habían cortado temporalmente su carrera musical. Buyo aclara la situación: “No compartía piso, vivíamos al lado, comía y cenaba todos los días con Pucho, tenía una relación muy estrecha con él, pero vivía al lado mía, como a diez metros”, explica el exjugador betanceiro.

Para el ‘crooner’ coruñés solo tiene buenas palabras. “Era un hombre entrañable en todos los aspectos, muy cariñoso, un hombre que como persona era excepcional y como artista era un genio”, relata.

Coincidieron en la isla “cuando cayó enfermo, lo conocí allí, en la Casa Gallega, un día que fuimos a comer con Amador Cortés, un betanceiro ilustre, exjugador del Dépor y del Atlético de Madrid”, comenta Buyo. Era en la Casa Gallega donde, precisamente, “comíamos y cenábamos todos los días”. Buyo vivió todo el proceso de Pucho Boedo con la diálisis. “Necesitaba diálisis todos los días, pero era cariñoso, entrañable y súperdivertido en todo lo que hacía en el día a día”.

Tras aquella presentación inicial en la Casa Gallega, “labramos una amistad muy importante, durante un año compartimos mucho tiempo, comíamos, cenábamos y venía al fútbol conmigo”, añade. “Fue un año muy divertido, me lo pasé muy bien con él y fue una experiencia inolvidable todo lo que vivimos”.

Pero la relación no se acabó con aquel año. Buyo volvió a A Coruña, para jugar en el Dépor. “Me volví a Coruña y coincidimos varias veces, vino a verme más de un partido”, relata el exguardameta.

Aunque se conocieron en persona aquel año en Mallorca, como el resto de los gallegos, Buyo tenía la voz de Boedo grabada en su cabeza. “Lo conocía de Los Tamara, en Galicia ¿quién no conocía a Los Tamara? ¿Quién no conocía a Pucho Boedo? En la radio los escuchabas en todos lados”, afirma.

Son muchas las canciones que enumera Buyo que le gustaban en la voz de Pucho Boedo, pero hay una que destaca sobre el resto: ‘A Santiago voy’. “Su repertorio era tan extraordiario, tan magnífico, que yo me quedo con el artista, con la voz de Pucho, pero bueno, ‘A Santiago voy ligerito caminando...’, es una de las míticas, una de las grandes canciones de Pucho”, concluye el portero brigantino.

‘Bícame Pucho’

Se acaban de cumplir 40 años de la marcha del ‘crooner’ coruñés, motivo por el que el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con la Televisión de Galicia, organiza el próximo 8 de febrero la gala ‘Bícame Pucho’.

En ella se podrá disfrutar de las icónicas canciones con las que Pucho enamoró a Galicia, a España y a buena parte del extranjero en boca de otros artistas. La parte “clásica”, la protagonizarán, como no podía ser de otra manera, la orquesta Los Satélites y Paco Lodeiro. En la parte de las nuevas generaciones se sitúan artistas como Ortiga, Yennia, César Romero, Eris Mackenzie o Manoele de Felisa. Las invitaciones se han agotado, confirmando la gran expectación generada. l