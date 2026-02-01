Las cabinas de pintura concebidas en A Coruña que llegan hasta Japón

La consejera delegada de Equipos Lagos, Raquel Lago, posa en la sede de la empresa Patricia G. Fraga

“Yo no pinto nada, pinta el cliente”. Esta es la aclaración que realiza la consejera delegada de Equipos Lagos, Raquel Lago, que está al frente de una empresa que nació en A Coruña y que se dedica a la fabricación de cabinas de pintura que se usan para sectores como el automovilístico, ferroviario, aéreo, madedero e industrial. Sus mayores clientes están en Japón y Francia.

Esta compañía, que actualmente tiene su sede en Bergondo (tras haber estado establecida en A Grela, Someso y Pocomaco), fue fundada hace más de 40 años por Francisco Rodríguez, una persona que vendía herramientas a los talleres de coches y que tuvo la idea de convertirse en suministrador de equipos de pintado.

Su hija, Raquel Lago (nacida en A Coruña en 1977), confiesa, a modo de anécdota, que no hay una “fecha exacta” de inicio de la actividad de Equipos Lagos, porque su fundador empezó como autónomo y después se profesionalizó. “Él lo hacía más barato. Siempre fue muy ingenioso. Vio que había un modelo italiano de cabinas de pintura y empezó a fabricar las suyas propias”, señala la actual dirigente de la compañía.

Francisco Rodríguez, que ya había delegado en gerentes profesionales para dirigir el negocio, falleció en 2018. Raquel Lago asumió el mando unos años después, en 2022, tras comprar las participaciones de sus hermanos.

Equipos Lagos presume de ser “la única empresa europea” del sector que está presente “simultáneamente y a largo plazo” en la “práctica totalidad de actividades en las que se requiere tratamiento de superficies: aeronáutica, ferrocarril, energías renovables, automóvil e industria en general”. “Esto nos proporciona una visión de conjunto que, en última instancia, beneficia a los resultados de su negocio”, afirma.

Su consejera delegada explica que la mayor parte de las exportaciones de la empresa se dirigen a dos destinos: Francia, donde se ubican las centrales de compra que después redistribuyen las mercancías, y Japón, lugar en el que se encuentra el mayor cliente de Equipos Lagos.

¿Cómo una empresa de Galicia consigue vender sus productos a un empresario japonés ubicado a miles de kilómetros? Raquel Lago asegura que se trata del “mejor cliente” de Equipos Lagos. “Nos encontró a través de una feria en Estados Unidos. Buscaba un producto europeo. Ya lleva como cliente desde hace unos 15 o 20 años”, relata. Este empresario utiliza las cabinas de pintura para el negocio de la automoción y la industria. La máxima responsable de la firma se muestra muy satisfecha de la lealtad de este comprador. “Ojalá hubiera más como él”, comenta.

La fábrica de esta empresa, que ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados aproximadamente y que cuenta con 80 empleados, se encuentra ubicada en la actualidad en el polígono de Bergondo.

Ahí se acomete la fabricación de todos los elementos que componen las cabinas de pintura, que se envían por piezas y deben ser montadas posteriormente. Raquel Lago detalla que el “90% de la producción es a medida”.

“Estamos contentos. Nuestras cabinas se mueven bien en el mercado. Todo es producido aquí desde A Coruña”, asegura la responsable de Equipos Lagos. En la actual sede de la compañía están tanto los equipos administrativos, entre los que se incluye el personal administrativo, gestores de proyectos y de atención al cliente, como los operarios que se encargan de la fabricación de las cabinas. En el polígono bergondés, las sencillas chapas de acero se convierten en un complejo sistema que permite realizar el pintado tanto de coches, trenes, aviones u otros sistemas industriales.

La compañía que preside Raquel Lago dio un importante salto en 2025, cuando se hizo público que había sellado una alianza estratégica con otro grupo de origen gallego, Xeito Investments, una empresa nacida en 2019 vinculada al grupo Kimak cuyo propósito, tal como afirma en su página web, es “la transformación de sectores industriales” y el comercio al por menor a través de “la inversión estratégica, la tecnología y la integración de empresas con alto potencial de crecimiento”.

Ahora, Xeito posee la mayoría de las participaciones. Raquel Lago se muestra muy satisfecha de poder contar con esta alianza porque incrementa de forma sustancial las posibilidades de Equipos Lagos de poder acometer “proyectos más grandes” y llegar “más lejos”. “Yo creo que hoy en días las empresas tenemos que tender a buscar alianzas”, argumenta la consejera delegada de la empresa. 