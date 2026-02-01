La alternativa al clásico “otra, otra”: así se pide un bis en la Pelícano

3.000 personas botaron al unísono con sus canciones y su ecléctico sonido El Ideal Gallego

Tradicionalmente, y como es general en otros lugares de la geografía española, en A Coruña se pide un bis a los artistas con una ovación prolongada o con el clásico “otra, otra”. Así viene ocurriendo desde aquellos primeros conciertos de pop y rock que se celebraron en los años 70 en el Palacio de los Deportes. Pero los tiempos cambian y en la noche de ayer sábado resonó otro cántico en la sala Pelícano.

Ocurrió durante un concierto de la La Moda (La Maravillosa Orquesta del Alcohol). El septeto burgalés actuó por segunda noche consecutiva en la sala de la zona portuaria. Y repitió lleno: 3.000 personas botaron al unísono con sus canciones y su ecléctico sonido, que mezcla el folk, el rock, el blues y hasta el punk.

A la hora y media de concierto, abandonaron el escenario. Fue entonces cuando el público asistente empezó a corear “se non tocades outra, volcamos o camión”. Todo un clásico, sí, pero de las verbenas, en alusión a los camiones que emplean las orquestas. Aunque burgaleses, los integrantes de La Moda captaron el mensaje. Regresaron y cantaron ‘1932’. Y fue la locura. Después acabaron con un guiño al Deportivo.