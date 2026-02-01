Entrada del hotel Plaza, en una imagen de 2020 Pedro Puig

La compra del antiguo hotel Rivas por la empresa Blancohostel a cambio de 800 millones de pesetas, unos 4,8 millones de euros, fue una de las principales noticias incluidas en la edición de El Ideal Gallego del 1 de febrero de 2001. El objetivo era convertir al inmueble en una instalación de tres estrellas bajo el nombre que actualmente sigue vigente: hotel Plaza. El mes de febrero de hace 25 años empezó también con un suceso en forma de incendio en una vivienda de un quinto piso del número 170 de la ronda de Outeiro. En 1976, hace 50 años, la Biblioteca Municipal de Betanzos permanecía cerrada por obras de ampliación. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, se registraba en la calle Caballeros un choque entre dos vehículos a motor.

Hace 25 años | Compran por 800 millones el hotel Rivas para reabrir como Plaza un tres estrellas

La quietud y el abandono van a dejar de hospedarse en el número 45 de la calle Fernández Latorre. La compra por parte de la empresa Blancohostel, actual propietaria del hotel Avenida, del antiguo hotel Rivas cambiará los carteles de cierre, que desde hace tres años decoran las cristaleras del inmueble, por los de reformas. Una lona oculta las primeras obras que se están realizando en el interior del establecimiento de dos estrellas y que fue adquirido por cerca de 800 millones de pesetas. Con la reforma y redistribución, el establecimiento adquirirá la categoría de tres estrellas, ampliará los metros cuadrados de las 85 habitaciones y tendrá un nuevo nombre, el de hotel Plaza.

Además, un repentino cortocircuito fue el detonante ayer, 31 de enero de 2001, de un incendio que arrasó por completo una vivienda de la ronda de Outeiro. El fuego afectó a todas las habitaciones de la casa, situada en el quinto piso del número 170 de la vía. Aunque los bomberos sofocaron las llamas con rapidez, el humo se extendió por todo el edificio y provocó algunos problemas a los vecinos, pero no fue necesario desalojar el inmueble. Ninguno de los residentes resultó herido, aunque la Cruz Roja tuvo que atender a una joven que inhaló demasiado humo y un bombero sufrió cortes en una mano al romper unos cristales.

Hace 50 años | Obras en la Biblioteca Municipal de Betanzos

Celebró sesión el pleno municipal del Ayuntamiento de Betanzos, bajo la presidencia del alcalde, don Julio Romay Beccaría. El pleno aprobó el trazado de la calle comprendida entre la avenida del Malecón y la calle de la Marina. El alcalde comunicó que la Biblioteca Municipal permanecerá cerrada al público durante ocho o diez días por hallarse en obras la parte alta de la misma, para su ampliación.

Por otra parte, el Club de Pesca Salmo conmemoró los 25 años de su fundación con diversos actos, que finalizaron ayer, 31 de enero de 1976, con un almuerzo en el Hotel Rías Altas, que se vio realzado con la presencia del capitán general de la VIII Región, señor Taix Planas; los gobernadores civil y militar, señores Vaquer Salort y general Sanjurjo de Carricarte; y el alcalde interino de la ciudad, don Emilio Quesada Zato.

Hace 75 años | Choque de automóviles en la calle de Caballeros

Minutos después de las tres de la tarde de ayer, día 31 de enero de 1951, chocaron violentamente en la calle de Caballeros los automóviles M. 50.771, que conducía Manuel Castiñeiras Tarrío, y M. 65.192, conducido por Eladio Becerra Morales. A consecuencia del choque sufrió lesiones de importancia el joven de 18 años Carlos Costa Pereira, que circunstancialmente transitaba por el lugar.

También en el capítulo de sucesos, durante la madrugada de ayer unos desconocidos violentaron, al parecer con un hierro, la puerta de entrada de una abacería sita en San Pedro de Visma, propiedad de don Joaquín Conchado Gómez, apoderándose de un aparato de radio, una gabardina, doce botellas de anís, seis de coñac, una caja de galletas, tres kilos de unto y 150 pesetas en metálico, por un valor global de unas 5.000 pesetas.