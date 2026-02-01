Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos serán los cortes de tráfico en A Coruña durante esta semana

Belén Cebey
01/02/2026 12:06
El Ideal Gallego
La ciudad afronta una semana con numerosos cortes y restricciones de tráfico debido a trabajos de asfaltado, reurbanización, descargas de material y obras de mantenimiento en distintos puntos. La mayoría de las afecciones se concentrarán el lunes 2 de febrero, aunque algunas se prolongarán varios días y en horario nocturno.

Uno de los cortes más largos tendrá lugar en la calle Posse, donde la calzada permanecerá cerrada entre la avenida del Ejército y la calle Alcalde Marchesi desde el 1 hasta el 5 de febrero, en horario nocturno, de 00:00 a 06:30 horas, por trabajos de asfaltado y pintado de la señalización horizontal.

También habrá restricciones importantes en la avenida Alfonso Molina, a la altura de la estación de autobuses. En este punto se cortará la calzada entre el 2 y el 5 de febrero, en horario nocturno, de 23:00 a 06:00 horas, debido a la instalación del vano central de una pasarela provisional.

El lunes 2 de febrero será el día con más afecciones. Durante esa jornada se cortará la calzada en la calle Sagrada Familia, entre San Isidoro y Nuestra Señora de la Luz, de 08:00 a 19:00 horas, por trabajos de reurbanización. También se cerrará al tráfico la calle Valencia, en el mismo horario, por obras similares.

Además, habrá cortes de carril en varias vías de la ciudad: 

  • En la calle José Lesta Meis, de 08:00 a 20:00 horas, por trabajos en una fachada. 
  • En la calle de la Cerca, número 23, de 08:00 a 19:00 horas, por descarga de materiales.
  • En la calle Santa Lucía, número 3, de 09:00 a 14:00 horas, por descarga de material de obra. 
  • En la avenida Linares Rivas, entre Primo de Rivera y la Delegación del Gobierno, de 10:00 a 13:30 horas, por trabajos de jardinería.

Por último, se producirá un corte de calzada en la calle Wenceslao Fernández Flórez, de 09:00 a 18:00 horas, y otro en la calle Orzán, número 75, de 12:00 a 19:00 horas, ambos motivados por la descarga de material.

Desde el Concello se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización provisional y, siempre que sea posible, optar por rutas alternativas o el transporte público durante los horarios afectados.

