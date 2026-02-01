Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Este es el horario del Zacaffé en A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
01/02/2026 13:58
Zacaffé en A Coruña
Zacaffé en A Coruña
Cedida
La ciudad herculina cuenta desde este sábado con una nueva propuesta para los amantes del café. Zacaffé, la cafetería de especialidad de la firma Zara, ha abierto sus puertas en la rúa Compostela, con acceso desde la plaza de Mina. El local combina café de alta calidad, infusiones y repostería artesanal en un espacio moderno y acogedor.

Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña

Más información

El objetivo es ofrecer a los clientes un punto de encuentro para comenzar el día con energía o disfrutar de una pausa a media tarde. Entre las opciones disponibles destacan desde el clásico espresso hasta cold brew y bebidas de matcha, acompañadas de dulces elaborados en el propio local.

Zacaffé en A Coruña

China, Japón, Corea, Madrid y ahora A Coruña: Zara estrena su primer Zacaffé en la ciudad

Más información

El horario de atención al público será de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas, siguiendo el horario de la tienda Zara de la calle Compostela en la que se integra.

Caroleiro de la panadería Santa Cruz

Un postre oleirense se cuela en la carta del Zacaffé de A Coruña

Más información

Así A Coruña suma una nueva alternativa para quienes buscan café de especialidad sin salir del centro de la ciudad, junto a otros locales consolidados como La Granera o Waco Coffee.

