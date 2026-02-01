Este es el horario del Zacaffé en A Coruña

Zacaffé en A Coruña Cedida

La ciudad herculina cuenta desde este sábado con una nueva propuesta para los amantes del café. Zacaffé, la cafetería de especialidad de la firma Zara, ha abierto sus puertas en la rúa Compostela, con acceso desde la plaza de Mina. El local combina café de alta calidad, infusiones y repostería artesanal en un espacio moderno y acogedor.

El objetivo es ofrecer a los clientes un punto de encuentro para comenzar el día con energía o disfrutar de una pausa a media tarde. Entre las opciones disponibles destacan desde el clásico espresso hasta cold brew y bebidas de matcha, acompañadas de dulces elaborados en el propio local.

El horario de atención al público será de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas, siguiendo el horario de la tienda Zara de la calle Compostela en la que se integra.

Así A Coruña suma una nueva alternativa para quienes buscan café de especialidad sin salir del centro de la ciudad, junto a otros locales consolidados como La Granera o Waco Coffee.