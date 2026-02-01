Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El coruñés que no se cortó un pelo para irse a la otra esquina del mundo y se hizo de oro

Álex Ramos, un joven que con 25 años lo dejó todo para iniciar una nueva vida en Australia, se ha hecho famoso en redes por la facilidad para emprender en el país  y las comparaciones con España

Guillermo Parga
Guillermo Parga
01/02/2026 04:10
Álex Ramos, al fondo, en Gold Coast con un cliente australiano durante sus inicios
Álex Ramos, al fondo, en Gold Coast con un cliente australiano durante sus inicios
Cedida
Con el precio de la vivienda a la cabeza de las preocupaciones de los españoles, y también con cuestiones como la emancipación juvenil en muchos casos condicionadas o pospuestas por culpa del cada vez menor poder adquisitivo de las generaciones del futuro, un coruñés ha llevado ese concepto, el de la emancipación, a su máxima expresión: dejarlo todo atrás y empezar una vida, literalmente, en la otra esquina del mundo.

A Álex Ramos las cosas no le iban especialmente mal en A Coruña. El negocio en el que trabajaba, Barber La Sal, apenas tenía citas disponibles. Él era, con 25 años recién cumplidos, uno de los peluqueros más demandados entre los de su generación. Sin embargo, lejos de la habitual improvisación de la juventud, decidió anticiparse a lo que considera un horizonte de nubarrones y dar un cambio de timón total. A principios de julio aterrizó en Gold Coast, el llamado paraíso surfero del estado de Queensland, en Australia. “Quería aprender inglés y vivir la experiencia de estar yo solo en la otra parte del mundo”, dice. “Es una forma de perderle el miedo a viajar y a los cambios, pero además quiero estar preparado, porque no confío en un futuro estable en España y, abrirse así las puertas, te permite emigrar con mucha más seguridad”, añade.

Consolidado

A más de 17.000 kilómetros de distancia, y más de 30 horas de viaje mediante, Álex sigue viviendo de su gran pasión. Su estilo ha conquistado también a los ‘aussies’, aunque las condiciones de vida han variado. “Me acabo de hacer autónomo, sin pagar cuotas mensuales ni de alta; además, los primeros 18.200 dólares (10.220 euros) están libres de impuestos”, enumera. “En un día de 8 horas de trabajo, y parando para comer, cobro unos 300 euros. En Navidad, por una semana de 4 días de trabajo, me dieron unos 900 euros”, agrega el joven, con notoriedad en TikTok gracias a vídeos con millones de visitas.

Hasta que obtuvo el permiso de trabajo, Ramos se granjeó una fama cortando el pelo en la calle. Ahora, empleado en un negocio llamado Barber Bros, cobra unos 42 euros por el corte de pelo normal, 35 por el degradado y casi 40 por usar la afeitadora. “Hay clientes que pagan por corte y barba 50 euros”, matiza el joven, que se lleva la mitad de la facturación. Nada más llegar, según compartió en un vídeo a través de las redes sociales, facturó más de 320 euros al cambio. “Entrar en Australia no es fácil, pero vale la pena: las condiciones son favorables para emprender, al contrario que en España, donde te asfixian desde el primer minuto”, lamenta este coruñés de Los Rosales, que se dejó convencer y llevar tras seguir a un influencer e informarse a través de un libro. Aunque sus padres siguen en la otra esquina del mundo, Ramos afirma que les estará siempre agradecido por el apoyo, el mismo que le brindaron cuando decidió alejarse de la ruta habitual. “Estaba perdido y no quería seguir el recorrido académico tradicional, así que gracias a la barbería soy quien soy y puedo vivir de lo que me gusta”, finaliza.

