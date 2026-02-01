El 15% de los empadronados en A Coruña vive en el extranjero

Pasajeros en la terminal de Alvedro, esperando para embarcar en un avión Quintana

Si en los últimos años la población en A Coruña ha ido creciendo lentamente, ha sido gracias a la inmigración, puesto que el crecimiento vegetativo es muy bajo. Ya se ha convertido en un dicho eso de que en A Coruña hay más perros que niños. Pero, además, una parte de la población se halla en el extranjero. En torno a un 14,8%, según se deduce de los datos del INE. Nada menos que 37.455 de una población de 251.477, según datos del padrón que publica en Instituto Nacional de Estadística, lo que prueba que la emigración es un fenómeno tan importante como la inmigración aún a día de hoy.

Este fenómeno se repite en todas las grandes ciudades gallegas, que mantienen una parte importante de su población fuera de España. El caso más relevante es Ourense, con más del 27%, y el que menos, Ferrol, con solo el 8,84%. A Coruña, por su parte, está en la parte media de esta tabla, por encima de Vigo (9,4%) pero por detrás de Lugo (15,1%). Además, los datos del INE señalan que los coruñeses prefieren emigrar a países europeos, como Suiza, el Reino Unido, Alemania y Francia (por ese orden), siguiendo el esquema que comenzaron sus abuelos. Algunas cosas no cambian.

Para las autoridades, la emigración es un problema, sobre todo cuando se trata de gente joven y formada. Retener el talento es una prioridad si se quiere mantener el crecimiento económico, de la misma manera que compiten por retenerlo ofreciendo facilidades a los más cualificados. El pasado noviembre, el secretario general de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participó en el acto de inauguración de la XVIII Feria de empleo de talento novo, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña. Allí señaló que esta iniciativa concuerda con la apuesta del Gobierno gallego por la formación y retención del talento joven. Una apuesta, añadió, que se reforzará este 2026 con una batería de medidas que, en su conjunto, supondrán una inversión de cerca de 30 millones de euros.

No parece que el éxito les haya acompañado. Los coruñeses no han dejado de emigrar al extranjero en los últimos años, si hay que fiarse de los datos del padrón, que reflejan que esta tendencia no se paralizó ni siquiera durante el estallido de la pandemia, en 2020. En efecto: si se estudian las cifras, el número de empadronados residentes en el extranjero era de 33.260 en 2019 y creció a 33.898 en 2020. Obviamente, las cifras son a 1 de enero, y entonces todavía no se habían decretado las medidas de restricción de la movilidad que luego se revelaron inconstitucionales.

Pero una ojeada al resto de los años indica que la tendencia no se interrumpió. En 2021, eran ya 34.106 los residentes en el extranjero, en 2022, 34.756; en 2023, 35.130 y en 2024, 36.086. El último dato conocido se remonta al 1 de enero de 2025, y es el de 3.455, ya mencionado anteriormente.

Migración interior

Naturalmente, no toda la emigración se produce hacia el extranjero. Los coruñeses, como tantos otros gallegos, se trasladan a otras ciudades de España en busca de mejores oportunidades, grandes metrópolis como Madrid o regiones de España favorecidas por una fiscalidad propia, como el País Vasco. El INE lo denomina “migración interior”. En este caso, los últimos datos oficiales se remontan a enero de 2024, pero en los últimos ejercicios las cifras se han mantenido estables, en torno a los 5.200 coruñeses. Sin embargo, el número se ha reducido en los últimos años.

En 2021, por ejemplo, era de 5.781, así que está descendiendo. Pero, más allá de los vaivenes estadísticos, lo que queda claro es que 20.000 coruñeses o, por lo menos, personas que figuran en el padrón municipal, residen fuera de A Coruña: el INE no discrimina entre los nacidos en la ciudad y los que se han inscrito en el padrón municipal en algún momento pero no son naturales de A Coruña.

Retornados

Estas emigraciones suelen ser por temporadas largas. Muchos incluso acaban haciendo su vida en el extranjero y solo visitan A Coruña por fiestas o en verano, para disfrutar de la familia y de los viejos amigos. En numerosos casos, solo se plantean el regreso con la jubilación.

Por eso la Xunta ha apoyado iniciativas como la Asociación de Jóvenes Emigrantes Retornados en Galicia (Ajerga). El objetivo es fomentar la participación en una red de apoyo que fomente el regreso de los emigrantes a su tierra natal. Pero para la mayoría, la morriña no es suficiente para hacerles regresar a casa, hacen falta perspectivas, futuro.