Cancelado el mercado ecológico por alerta meteorológica

Mercado ecológico en la plaza de España

El 'Mercado de Economía Sostible' previsto para celebrarse este domingo en la plaza de España ha sido cancelado debido a la alerta meteorológica activada en la ciudad.

La decisión se ha tomado como medida de prevención y seguridad, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas, que podrían afectar tanto al montaje del mercado como a la asistencia del público y al desarrollo normal de la actividad.

El mercado se celebrará en otras fechas a lo largo del mes de febrero y principios de marzo. Así, el 8 de febrero, los puestos se trasladarán a la plaza de Vigo.

El calendario continuará el 15 de febrero, cuando el mercado regresará de nuevo a la plaza de España, espacio que volverá a acoger la iniciativa el 1 de marzo. Ya en ese mes, el 8 de marzo el mercado se instalará en la plaza de Tabacos, y una semana después, el 15 de marzo, volverá otra vez al Campo da Leña.

El 'Mercado de Economía Sostible' es una cita habitual en la ciudad, dedicada a productos ecológicos, consumo responsable y apoyo al comercio local, y volverá cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.