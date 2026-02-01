Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña sufrirá desde este lunes un nuevo temporal y estará en alerta naranja

Efe
01/02/2026 16:10
El mar se traga las playas del Orzán y Matadero durante el temporal Joseph
Quintana
 La Xunta de Galicia ha informado este domingo de que mañana lunes se activará el nivel de alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Esta decisión implica que se suspende la actividad deportiva en el mar, tanto la del programa Xogade como la federada, en los ayuntamientos afectados por esta restricción.

De acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana y se espera mar combinado del oeste con olas de hasta seis metros, además de vientos hasta de fuerza ocho de componente oeste o suroeste.

El Gobierno gallego también incide en la importancia de seguir las medidas de protección dictadas y extremar las precauciones, por lo que recomienda no acercarse a la línea de costa en diques, rompientes o paseos marítimos y revisar cabos y amarres de embarcaciones

