Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña arranca febrero con paraguas en mano y ambiente invernal

Belén Cebey
Belén Cebey
01/02/2026 10:31
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre
Lluvia en A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La primera semana de febrero no traerá grandes sorpresas a la ciudad: cielos grises, lluvias intermitentes y temperaturas bastante llevaderas marcarán el inicio del mes en la capital coruñesa.

Según las previsiones, el Atlántico seguirá teniendo mucho que decir y dejará varios días pasados por agua, aunque sin lluvias especialmente intensas. Habrá ratos de tregua, pero el paraguas seguirá siendo un compañero habitual durante la semana.

En cuanto a las temperaturas, el frío no será el gran protagonista. Las máximas se moverán entre los 13 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarán los 7–11 grados, valores bastante normales, e incluso suaves,  para estas fechas en A Coruña.

El viento también hará acto de presencia, sobre todo cerca de la costa, y el mar se mantendrá revuelto durante varios días.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Paso de Rafah

La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos
EFE
El ideal gallego

Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir
EFE
Manuel Vázquez, histórico voluntario de Protección Civil de Cambre

Muere Manuel Vázquez, el Papá Noel de Cambre
Noelia Díaz
La infancia es el lugar donde ocurre todo

El ojo público | Donde nacen los fotógrafos
Quintana