A Coruña arranca febrero con paraguas en mano y ambiente invernal

Lluvia en A Coruña Patricia G. Fraga

La primera semana de febrero no traerá grandes sorpresas a la ciudad: cielos grises, lluvias intermitentes y temperaturas bastante llevaderas marcarán el inicio del mes en la capital coruñesa.

Según las previsiones, el Atlántico seguirá teniendo mucho que decir y dejará varios días pasados por agua, aunque sin lluvias especialmente intensas. Habrá ratos de tregua, pero el paraguas seguirá siendo un compañero habitual durante la semana.

En cuanto a las temperaturas, el frío no será el gran protagonista. Las máximas se moverán entre los 13 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarán los 7–11 grados, valores bastante normales, e incluso suaves, para estas fechas en A Coruña.

El viento también hará acto de presencia, sobre todo cerca de la costa, y el mar se mantendrá revuelto durante varios días.