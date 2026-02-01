A Coruña acolle o primeiro casting de 'Atrápame se podes' desta tempada
O popular concurso da TVG 'Atrápame se podes', presentado polo xornalista ourensán Rodrigo Vázquez, inicia unha nova rolda de cástings presenciais por Galicia en busca de aspirantes dispostos a xogar, aprender e vivir a experiencia televisiva en primeira persoa. O bote do programa alcanza os 14.000 euros, aumentando a emoción entre os futuros concursantes.
O proceso de selección fará a súa primeira parada o mércores 4 de febreiro no Centro Comercial Cuatro Caminos da Coruña, habilitándose un espazo próximo ao supermercado Gadis para recibir aos candidatos entre as 11.00 e as 14.00 horas, e de 16.00 a 19.00 horas. A cidade herculina será seguida por Narón, onde os cástings se celebrarán o xoves 5 de febreiro no Centro Comercial Odeón, e Vilagarcía de Arousa, o venres 6 de febreiro no Centro Comercial Arousa, mantendo en ambos os casos o mesmo horario.
Para participar, non é necesaria experiencia previa en televisión, só ter 18 anos ou máis e presentarse no lugar e horario indicados. Para aqueles que non poidan acudir de forma presencial, o programa ofrece a opción de enviar a súa candidatura por correo electrónico a atrapamesepodes@csag.gal ou por WhatsApp ao número 618 38 80 87.
O concurso, que emítese de luns a venres a partir das 15.40 horas na TVG, combina preguntas e retos eclécticos, dende títulos de grandes éxitos musicais ata curiosidades sobre concellos galegos, e busca participantes con sentido do humor, rapidez mental e ganas de pasalo ben fronte ás cámaras.