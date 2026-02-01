Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña acolle o primeiro casting de 'Atrápame se podes' desta tempada

Redacción
01/02/2026 12:25
Atrápame se podes
Rodrígo Vázquez presentador de Atrápame se podes
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

O popular concurso da TVG 'Atrápame se podes', presentado polo xornalista ourensán Rodrigo Vázquez, inicia unha nova rolda de cástings presenciais por Galicia en busca de aspirantes dispostos a xogar, aprender e vivir a experiencia televisiva en primeira persoa. O bote do programa alcanza os 14.000 euros, aumentando a emoción entre os futuros concursantes.

O proceso de selección fará a súa primeira parada o mércores 4 de febreiro no Centro Comercial Cuatro Caminos da Coruña, habilitándose un espazo próximo ao supermercado Gadis para recibir aos candidatos entre as 11.00 e as 14.00 horas, e de 16.00 a 19.00 horas. A cidade herculina será seguida por Narón, onde os cástings se celebrarán o xoves 5 de febreiro no Centro Comercial Odeón, e Vilagarcía de Arousa, o venres 6 de febreiro no Centro Comercial Arousa, mantendo en ambos os casos o mesmo horario.

Para participar, non é necesaria experiencia previa en televisión, só ter 18 anos ou máis e presentarse no lugar e horario indicados. Para aqueles que non poidan acudir de forma presencial, o programa ofrece a opción de enviar a súa candidatura por correo electrónico a atrapamesepodes@csag.gal ou por WhatsApp ao número 618 38 80 87.

O concurso, que emítese de luns a venres a partir das 15.40 horas na TVG, combina preguntas e retos eclécticos, dende títulos de grandes éxitos musicais ata curiosidades sobre concellos galegos, e busca participantes con sentido do humor, rapidez mental e ganas de pasalo ben fronte ás cámaras.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Estos serán los cortes de tráfico en A Coruña durante esta semana
Belen Cebey
Urgencias Chuac

Herida una persona en Oza-Cesuras tras caer su coche por un terraplén
EP
Mercado ecológico en la plaza de España

Cancelado el mercado ecológico por alerta meteorológica
Redacción
Paso de Rafah

La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos
EFE