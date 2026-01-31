Vuelven las sesiones de “Aventura con las focas” al Aquarium Finisterrae

Focas en el Aquarium Finisterrae El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ultima la convocatoria de nuevas sesiones de la actividad “Aventura con las focas”, un taller de divulgación científica que se desarrolla en el Aquarium Finisterrae y que permite a las personas participantes conocer de cerca el cuidado de estos mamíferos marinos.

La actividad ofrece la oportunidad de participar en la preparación de los alimentos y de acceder a las plataformas exteriores donde se alimenta a las focas y se revisa su estado, siempre bajo la supervisión del personal especializado del centro.

“Aventura con las focas” está dirigida a personas mayores de 7 años, que deberán acreditar su edad mediante DNI o fotografía del libro de familia en la que figure el nombre y la fecha de nacimiento. Los niños y niñas deberán ir acompañados durante toda la actividad por una persona adulta, que podrá hacerse cargo de un máximo de dos menores.

La actividad no tiene coste adicional al precio de entrada del Aquarium, aunque es imprescindible realizar reserva previa de entradas para todas las personas participantes. Debido a las características del taller, se ofertan 12 plazas por sesión. Durante el primer trimestre del año se celebrarán 16 sesiones, lo que supone un total de 192 plazas.

La reserva de entradas para las sesiones de los meses de febrero, marzo y abril podrá realizarse a partir del jueves 5 de febrero, a las 9.00 horas, a través del enlace habilitado para este fin.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó que “en A Coruña tenemos la inmensa suerte de contar con un centro público como el Aquarium Finisterrae, donde se desarrollan actividades apasionantes para toda la familia. El gobierno de Inés Rey tiene claro que este espacio hay que cuidarlo y potenciarlo, como se ha hecho hasta ahora y como se seguirá haciendo”