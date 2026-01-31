Pucho Boedo o Bob Dylan, la música trasciende al campo de la literatura

Pucho Boedo, durante una actuación Archivo El Ideal Gallego

Cuando hace una década se anunció que se le otorgaría a Bob Dylan el Nobel de Literatura, a muchos los pilló por sorpresa. Se generó un intenso debate sobre si la música y, por ende, sus letras podían competir con las grandes obras literarias.

Pero sin salir de nuestros lindes, esta relación está de sobra demostrada. Buena cuenta de ello da que el último Día das Letras Galegas estuviese dedicado a nuestra tradición oral, aquella que permaneció, precisamente, a través de la música.

Y hubo otras personalidades que lograron cosas similares. Lo recordaba esta semana Xurxo Souto en una entrevista con El Ideal Gallego al elogiar las virtudes de Pucho Boedo, no solo como referente de eso que se dio en llamar música ligera, sino como transmisor de un idioma vetado y menospreciado durante la dictadura.

Y es que Boedo, con Los Tamara, protagonizó aquellas primeras grabaciones de canciones en gallego en la icónica sala Olympia de París. Y fue su voz una de las que ayudó a difundir la poesía de Rosalía, de Curros o de Celso Emilio Ferreiro cuando todavía era una afrenta a los altos estamentos de la dictadura. “As nosas avoas non tiveron clase de galego, estaba prohibido no franquismo, sen embargo chegaron á máis alta literatura galega, grazas a quen? Grazas a Pucho Boedo e aos Tamara”, comentaba Souto, en relación a que esas personas cantaban ‘Unha noite na eira do trigo’, los ‘Airiños, aires’ o ‘Monólogo do vello traballador’.

“Foi o gran difusor da literatura galega”, aseguraba Souto, que retomaba aquella petición que hace años llevó ante la Real Academia Galega junto a Manuel Rivas: que se le dedique al ‘crooner’ de O Ventorrillo un Día das Letras Galegas. “El non foi o autor dos poemas, pero foi o divulgador desa poesía”, aseguraba en la entrevista como motivo para elevar la figura de Boedo al altar de las letras.

En este caso no sería como creador, como fue el caso de Dylan con el Nobel, pero sí como difusor del idioma en un momento en el que la lengua estaba perseguida. El precedente de 2025 también hace factible que la propuesta de Souto y Rivas pueda volver a plantearse seriamente.

Ahora que se cumplen 40 años de la marcha del cantante originario de O Ventorrillo, el Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, en colaboración con la Televisión de Galicia, la gala ‘Bícame Pucho’, que se celebrará el próximo 8 de febrero (19.00 horas) en el Palacio de la Ópera.

En la gala se interpretarán algunas de las canciones que entonaba Boedo. Algunas se harán desde un corte más clásico, protagonizadas por la orquesta Los Satélites y Paco Lodeiro, mientras que nuevos referentes como Ortiga, Eris Mackenzie, César Romero, Manoele de Felisa o Yennia harán sus propias versiones.