Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pucho Boedo o Bob Dylan, la música trasciende al campo de la literatura

Como difusor del idioma en un momento en que ni siquiera se daban clases de gallego, ha vuelto a salir la idea de que se le dedique el Día das Letras Galegas al ‘crooner’ de O Ventorrillo

Óscar Ulla
Óscar Ulla
31/01/2026 07:00
Pucho Boedo, durante una actuación 
Archivo El Ideal Gallego
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Cuando hace una década se anunció que se le otorgaría a Bob Dylan el Nobel de Literatura, a muchos los pilló por sorpresa. Se generó un intenso debate sobre si la música y, por ende, sus letras podían competir con las grandes obras literarias.

Paco Lodeiro | “Eu non cambio o meu ecosistema e vivir na Coruña por nada”

Más información

Pero sin salir de nuestros lindes, esta relación está de sobra demostrada. Buena cuenta de ello da que el último Día das Letras Galegas estuviese dedicado a nuestra tradición oral, aquella que permaneció, precisamente, a través de la música.

Y hubo otras personalidades que lograron cosas similares. Lo recordaba esta semana Xurxo Souto en una entrevista con El Ideal Gallego al elogiar las virtudes de Pucho Boedo, no solo como referente de eso que se dio en llamar música ligera, sino como transmisor de un idioma vetado y menospreciado durante la dictadura.

Pucho Boedo en una foto de archivo

Agotadas las invitaciones para la gala de Pucho Boedo en el Palacio de la Ópera

Más información

Y es que Boedo, con Los Tamara, protagonizó aquellas primeras grabaciones de canciones en gallego en la icónica sala Olympia de París. Y fue su voz una de las que ayudó a difundir la poesía de Rosalía, de Curros o de Celso Emilio Ferreiro cuando todavía era una afrenta a los altos estamentos de la dictadura. “As nosas avoas non tiveron clase de galego, estaba prohibido no franquismo, sen embargo chegaron á máis alta literatura galega, grazas a quen? Grazas a Pucho Boedo e aos Tamara”, comentaba Souto, en relación a que esas personas cantaban ‘Unha noite na eira do trigo’, los ‘Airiños, aires’ o ‘Monólogo do vello traballador’.

Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego

De Los Satélites a Ortiga: estas serán las actuaciones de la gala ‘Bícame Pucho’

Más información

“Foi o gran difusor da literatura galega”, aseguraba Souto, que retomaba aquella petición que hace años llevó ante la Real Academia Galega junto a Manuel Rivas: que se le dedique al ‘crooner’ de O Ventorrillo un Día das Letras Galegas. “El non foi o autor dos poemas, pero foi o divulgador desa poesía”, aseguraba en la entrevista como motivo para elevar la figura de Boedo al altar de las letras.

En este caso no sería como creador, como fue el caso de Dylan con el Nobel, pero sí como difusor del idioma en un momento en el que la lengua estaba perseguida. El precedente de 2025 también hace factible que la propuesta de Souto y Rivas pueda volver a plantearse seriamente.

Pucho Boedo, durante una actuación

El Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un homenaje a la figura de Pucho Boedo

Más información

Ahora que se cumplen 40 años de la marcha del cantante originario de O Ventorrillo, el Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, en colaboración con la Televisión de Galicia, la gala ‘Bícame Pucho’, que se celebrará el próximo 8 de febrero (19.00 horas) en el Palacio de la Ópera.

En la gala se interpretarán algunas de las canciones que entonaba Boedo. Algunas se harán desde un corte más clásico, protagonizadas por la orquesta Los Satélites y Paco Lodeiro, mientras que nuevos referentes como Ortiga, Eris Mackenzie, César Romero, Manoele de Felisa o Yennia harán sus propias versiones.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Debajo del puente
Luís Pousa
Turistas en María Pita

A Coruña es cada vez más internacional y bate el récord de turistas extranjeros
Lara Fernández
María Teresa García muestra documentación en su casa

La lucha de una vecina de Pastoriza: más de 40 años buscando a su hija
Noelia Díaz
El gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de Comercio de A Coruña, Daniel Tafalla

Daniel Tafalla: “El mayor problema para proyectos grandes es la infraestructura eléctrica”
Iván Aguiar