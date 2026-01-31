Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

O Mural e In Nave Civitas tejen contra el abandono de los murales de Urbano Lugrís

Ambas asociaciones se reunieron en la calle Olmos para reclamar la protección de los frescos, deteriorados por la humedad

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
31/01/2026 19:40
Performance protesta de O Mural e In Nave Civitas en la calle Olmos
Performance protesta de O Mural e In Nave Civitas en la calle Olmos
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Las asociaciones O Mural e In Nave Civitas se reunieron la tarde del sábado en el espacio donde se encuentran los frescos de Urbano Lugrís, en la calle Olmos, para reivindicar y pedir la defensa de estos, pues llevan años en estado de abandono y la meteorología no ayuda a que se conserven en buen estado.

Así lo comentaban representantes de ambas asociaciones, que se sentaron en unos taburetes y, con dos agujas de calceta y un ovillo, comenzaron a tejer mientras esperan, como lo hacía Penélope por Ulises, a que tanto el Ayuntamiento de A Coruña como la Xunta intervengan en el edificio.

"Levamos dende o 2021 a reclamar que fixeran algo, dende que o local que estaba aquí pechou, pero o Concello non fixo nada. Foi no 2023 cando colocaron o andamio e despois a Xunta mercou as pinturas, pero non a casa", demandan desde O Mural.

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña ya son Bien de Interés Cultural

Más información

Este mismo viernes La Xunta emitía un escrito al Ayuntamiento y a los propietarios del edificio para exigir actuaciones inmediatas y proteger el edificio que, como aseguran desde la asociación, "está fatal". "A última vez que entramos foi en decembro do 2024 e estaban as pinturas cheas de humidades, de mofo... Hai tres pingueiras que caen cara a planta baixa e,unha delas, enriba dun dos murais", afirman.

La duda es la misma: ¿A quién le corresponde este problema?. O Mural asegura que a ambos. Al Ayuntamiento porque es el responsable de patrimonio cultural y de urbanismo, lo que se traduce en la estabilidad del inmueble; y a la Xunta, por ser responsable de la conservación del patrimonio cultural de Galicia.

El Gobierno gallego adquirió estos murales tras presentar en el Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña a la resolución para ejercer el derecho de tanteo.

Tejer como forma de protesta

Llamaba la atención de muchos viandantes que los miembros de la asociación se plantaran en mitad de la calle Olmos con ovillos y agujas, tanto de calceta como de ganchillo, y que, sin emitir sonido, comenzaran a crear prendas que, por el momento, se desconoce qué podrán llegar a ser.

La explicación es rebuscada, pero sencilla de entender. Lugrís utilizaba como pseudónimo Ulises Fingal, haciendo referencia al antiguo rey de Ítaca: Ulises. Este estaba casado con Penélope, quien esperaba cada día a que su marido regresase de la Guerra de Troya. Mientras, Penélope era asediada por pretendientes que pedían su mano pero ella, fiel a su esposo, prometió elegir marido cuando terminara de tejer un pañuelo. Lo que nadie sabía era que por el día tejía, pero por la noche deshacía el tejido.

Y así es como se encuentran ambas asociaciones, esperando a que alguien haga algo para salvar un Bien de Interés Cultural mientras tejen.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Caroleiro de la panadería Santa Cruz

Un postre oleirense se cuela en la carta del Zacaffé de A Coruña
Noelia Díaz
El ideal gallego

Culleredo acelerará su renovación urbana con la reforma integral de las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa, en el corazón de O Burgo
Redacción
El vehículo se precipitó sobre la rampa del parking

Una mujer resulta herida tras precipitarse sobre un parking en un supermercado de Betanzos
Noelia Díaz
Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado

El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años
Iván Aguiar