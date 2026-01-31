Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los sindicatos solo desconvocarán la huelga de autobuses si hay preacuerdo con la patronal

Redacción A Coruña
31/01/2026 01:12
Estación de autobuses, durante la huelga |
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Los sindicatos de los trabajadores del transporte en autobús de la provincia de A Coruña han advertido de que solo desconvocarán la huelga indefinida convocada en este sector a partir del próximo 2 de febrero si se llega a un preacuerdo con la patronal en las conversaciones iniciadas ayer viernes.

Representantes de UGT y CIG atendieron a los medios en los instantes previos al comienzo de la reunión entre ambas partes que tuvo lugar en el Consello Galego de Relacións Laborais, sede de un encuentro para tratar de acercar posturas tras dos meses de paros parciales en el sector en protesta por la falta de negociación del convenio colectivo. Al cierre de esta edición, las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la patronal seguían en marcha tras varias horas.

Demandas

Tanto Ernesto López, de la CIG, como Iván Cancela, de UGT, aseguraron que la única forma de desconvocar la huelga que comienza el próximo lunes es que de esta reunión salga un preacuerdo que pueda llevarse a las asambleas de trabajadores para ser aprobado.

Entre las demandas de los sindicatos están que haya un avance “muy significativo” a nivel salarial y otras mejoras laborales, como la reducción de la jornada mediante un descenso de las horas de disponibilidad de los conductores, más días de asuntos propios y otros avances en materia de conciliación.

Huelga de autobuses en A Coruña

La reunión entre sindicatos y patronal se salda sin acuerdo para finalizar la huelga de autobuses en A Coruña

Más información

Cancela ha indicado que la reducción de jornada es “escollo importante” en esta negociación porque “le escuece mucho” a una patronal en la que están, ha asegurado, “muy cómodos con el personal disponible quince horas”, por lo que este es un “punto duro de negociar”.

Por su parte, López ha expresado que es “optimista” con que se pueda llegar a una resolución en positivo de este conflicto laboral, aunque ha subrayado que los antecedentes de negociaciones previas “son muy malos”, por lo que ha pedido a los empresarios “responsabilidad” y “capacidad” para poder llegar a un acuerdo.

Los representantes de la patronal han rehusado hacer declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión.

Los diez días de huelga en el transporte de autobús en la provincia de A Coruña, que ha afectado a las líneas interurbanas, de transporte escolar y al servicio urbano en Santiago de Compostela, han causado importantes efectos en el tráfico y la Xunta ha señalado que los servicios mínimos establecidos fueron incumplidos en múltiples ocasiones.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La alerta roja en el mar se salda con olas de entre 8 y 9 metros
Julia Nóvoa
Catherine O'Hara

Muere la estrella de 'Solo en casa' Catherine O'Hara a los 71 años
EFE
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela

García atribúe a intereses fiscais o recurso contra o plan de choque da dependencia
Agencias
Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro

Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración
Agencias