Los sindicatos solo desconvocarán la huelga de autobuses si hay preacuerdo con la patronal

Estación de autobuses, durante la huelga | Patricia G. Fraga

Los sindicatos de los trabajadores del transporte en autobús de la provincia de A Coruña han advertido de que solo desconvocarán la huelga indefinida convocada en este sector a partir del próximo 2 de febrero si se llega a un preacuerdo con la patronal en las conversaciones iniciadas ayer viernes.

Representantes de UGT y CIG atendieron a los medios en los instantes previos al comienzo de la reunión entre ambas partes que tuvo lugar en el Consello Galego de Relacións Laborais, sede de un encuentro para tratar de acercar posturas tras dos meses de paros parciales en el sector en protesta por la falta de negociación del convenio colectivo. Al cierre de esta edición, las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la patronal seguían en marcha tras varias horas.

Demandas

Tanto Ernesto López, de la CIG, como Iván Cancela, de UGT, aseguraron que la única forma de desconvocar la huelga que comienza el próximo lunes es que de esta reunión salga un preacuerdo que pueda llevarse a las asambleas de trabajadores para ser aprobado.

Entre las demandas de los sindicatos están que haya un avance “muy significativo” a nivel salarial y otras mejoras laborales, como la reducción de la jornada mediante un descenso de las horas de disponibilidad de los conductores, más días de asuntos propios y otros avances en materia de conciliación.

Cancela ha indicado que la reducción de jornada es “escollo importante” en esta negociación porque “le escuece mucho” a una patronal en la que están, ha asegurado, “muy cómodos con el personal disponible quince horas”, por lo que este es un “punto duro de negociar”.

Por su parte, López ha expresado que es “optimista” con que se pueda llegar a una resolución en positivo de este conflicto laboral, aunque ha subrayado que los antecedentes de negociaciones previas “son muy malos”, por lo que ha pedido a los empresarios “responsabilidad” y “capacidad” para poder llegar a un acuerdo.

Los representantes de la patronal han rehusado hacer declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión.

Los diez días de huelga en el transporte de autobús en la provincia de A Coruña, que ha afectado a las líneas interurbanas, de transporte escolar y al servicio urbano en Santiago de Compostela, han causado importantes efectos en el tráfico y la Xunta ha señalado que los servicios mínimos establecidos fueron incumplidos en múltiples ocasiones.