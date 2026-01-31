Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La alerta roja en el mar se salda con olas de entre 8 y 9 metros

Pese a la virulencia de las rachas de viento en tierra, puede decirse que se encuadra en la normalidad reciente

Julia Nóvoa
31/01/2026 00:48
Las olas alcanzaron entre ocho y nueve metros de altura 
Germán Barreiros
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Se ha instalado el coruñés de a pie en una borrasca constante, en una vorágine de viento, oscuridad y precipitaciones a la que parece haberse acostumbrado y asimilado. De hecho, durante la jornada de ayer, estuvo activada la alerta roja en el mar, mientras que en tierra firme se mantuvo la amarilla. A pesar de los pronósticos, ni las mediciones ni la sensación distó demasiado de lo vivido durante las jornadas previas, y que empieza a recordar cada vez más al llamado Invierno sin sol de 2001. ‘Kristin’ pasó por A Coruña como simplemente un mal día más. Y, desde el pasado 11 de enero, van unos cuantos. 

97 kilómetros por hora fue la racha de viento más fuerte registrada en A Coruña durante la alerta amarilla en tierra

Las rachas de viento más fuertes en A Coruña alcanzaron, según datos de Aemet, los 97 kilómetros por hora. Estaba previsto que durante la madrugada, eventualmente, pudiese ser en la ciudad donde golpease con más fuerza el temporal. En esta ocasión la palma se la llevó Malpica, con vientos de 114 kilómetros por hora en plena Costa da Morte. Debido a la alerta roja en el mar, las playas pemanecieron cerradas. La altitud máxima de las olas estuvo entre los 8 y los 9 metros, lo que resultó pan comido para la duna de Riazor. Algunos, como un turista, se quejaban de que no se pudiera acceder a los arenales. “Como diríais vosotros, ¡manda carallo!”, exclamó cámara en mano a pesar del fuerte viento.

Temporal en A Coruña, olas

La Xunta eleva a roja la alerta activada por temporal costero en varios puntos de Galicia

Más información

El hecho de que los coruñeses se hayan acostumbrado a convivir con situaciones como ‘Kristin’ también se nota en la circulación, donde apenas se registran incidentes de importancia. Una caída de un motorista durante la tarde fue el único accidente de tráfico.

Los que sí tuvieron una actividad más intensa, como suele ser habitual en casos de borrascas, fueron los Bomberos. Casi una veintena de intervenciones, todas de carácter leve, obligaron a movilizar a los servicios de emergencia.

Saneamientos de fachadas, apuntalar tejados o árboles caídos fueron la nota predominante en todas las esquinas de la ciudad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los sindicatos solo desconvocarán la huelga de autobuses si hay preacuerdo con la patronal
redacción a coruña
Catherine O'Hara

Muere la estrella de 'Solo en casa' Catherine O'Hara a los 71 años
EFE
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela

García atribúe a intereses fiscais o recurso contra o plan de choque da dependencia
Agencias
Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro

Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración
Agencias