El espíritu de Roy Makaay pone patas arriba la sala Pelícano

Concierto de La MODA en A Coruña

Lo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol con A Coruña es una historia de amor afianzada, asentada y duradera. Solamente así se explica que la banda burgalesa hiciera dos años en la ciudad, agotase las entradas para sus recitales de la sala Pelícano y que, en plena despedida y agradecimientos, quisiera recordar al Dépor y a uno de sus mitos.

Además de colgar la camiseta de la Liga del 2000 de la batería, la banda descubrió camino a los vestuarios que se trataba de la de Roy Makaay, algo que puso Pelícano patas arriba, volvió locos a los fans e hizo que hasta aplaudieran los muchos desplazados desde el sur de Galicia.

Quince años después de dar su primer recital fuera de Burgos en el Tío Ovidio, La MODA sigue haciendo de A Coruña su segunda casa y su ciudad talismán. Fueron los auténticos Héroes del sábado.