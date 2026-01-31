El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años

Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado Germán Barreiros

El Sporting Club Casino es una entidad nacida en A Coruña en 1890, cuando un grupo de más de medio centenar de vecinos de la ciudad se reunieron para materializar su idea de crear una agrupación que emulase a los clubs internacionales de moda en ese momento.

Su primer objetivo fue proporcionar a los asociados un lugar de reunión y un espacio para recreo, así como el fomento de actividades culturales y deportivas.

Esta entidad, que suma 136 años de vida y tiene sede en la calle Real, sigue a pleno rendimiento. Este sábado celebró un homenaje a los socios que han alcanzado 50 años de permanencia en esta sociedad. Este hito lo han conseguido un total de ocho personas: Benigno Cossio Coll, Ramón Figueroa, Luis González, Luis Mazorra, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Antonio Sanjuan y Andrés Soto.

Todos ellos, vestidos con sus mejores galas, acudieron al homenaje organizado por el Sporting Club Casino en la sede de la calle Real, donde estuvieron acompañados por familiares. Posteriormente, disfrutaron de una actuación del violinista Mijail Moriatov y de una comida.

El acto contó con la intervención de Andrés Soto, que ofreció un pequeño discurso en nombre de todos los homenajeados y también firmó en el Libro de Oro. “Queremos mantener los valores que ofrece esta sociedad cultural a la comunidad”, aseguró. También tuvo palabras de agradecimiento a la entidad por ofrecer este reconocimiento. En su caso, fue nombrado como Socio de Oro de Honor, ya que pagó la cuota íntegra al entrar a formar parte del club. El resto de personas que recibieron este reconocimiento pasaron a ser Socios de Oro.

Fidelidad

El secretario de la junta directiva, Carlos Manuel de Ben, fue el encargado de abrir el acto. Entre otras cuestiones, destacó que "muchos socios" han ayudado a contribuir el "patrimonio del club", incluso muchos que no podían asistir a las actividades, pero que pagaban igualmente las cuotas porque llevaban a esta entidad "en el corazón". Además, hizo hincapié en que el Sporting Club Casino es la entidad que tiene “el ratio de socios más fieles”.

También hizo lectura de la lista de personas que más tiempo permanecieron como socios. El puesto número uno es para Fernando Salorio, que permaneció durante 76 años y abonó 914 cuotas.

En el homenaje también se colocaron tres velas en honor de todos los socios que han fallecido y a todos los que siguen vivos.

Los ocho homenajeados recibieron un diploma acreditativo de sus 50 años como miembros de esta agrupación, una orla compuesta con fotos antiguas y unas insignias de oro que les fueron entregadas durante la comida.

Principios

Uno de los socios que recibió este reconocimiento fue Andrés Soto, que, en conversación con este diario, se mostró “muy agradecido” por este reconocimiento. También indicó que la entidad ha logrado mantener “los principios” de atender “a la comunidad”.

Por otro lado, explicó que esta agrupación ha cambiado “mucho” con el tiempo, en especial por las instalaciones ubicadas en A Zapateira, que cuentan con doce hectáreas de superficie y se componen de instalaciones cubiertas de piscinas climatizadas y spa, gimnasio, piscinas exteriores, pistas de tenis, pistas cubiertas de pádel, polideportiva cubierta multideporte, campo de fútbol y de tiro con arco, merendero, parques infantiles, amplias zonas de ocio arboladas y un edificio social con restaurante y cafetería.

Jaime Rodríguez fue otro de los socios que alcanzaron los 50 años. Relata que se apuntó al Sporting Club Casino porque le “gustaba” y por los “juegos de mesa”, “gimnasio”, además de la “socialización”. También destaca la “evolución” positiva de la entidad. 