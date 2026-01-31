Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años

Benigno Cossio Coll, Ramón Figueroa, Luis González, Luis Mazorra, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Antonio Sanjuan y Andrés Soto reciben un reconocimiento por medio siglo como miembros de la entidad

Iván Aguiar
Iván Aguiar
31/01/2026 15:39
Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado
Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado
Germán Barreiros
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Sporting Club Casino es una entidad nacida en A Coruña en 1890, cuando un grupo de más de medio centenar de vecinos de la ciudad se reunieron para materializar su idea de crear una agrupación que emulase a los clubs internacionales de moda en ese momento.

Su primer objetivo fue proporcionar a los asociados un lugar de reunión y un espacio para recreo, así como el fomento de actividades culturales y deportivas.

Esta entidad, que suma 136 años de vida y tiene sede en la calle Real, sigue a pleno rendimiento. Este sábado celebró un homenaje a los socios que han alcanzado 50 años de permanencia en esta sociedad. Este hito lo han conseguido un total de ocho personas: Benigno Cossio Coll, Ramón Figueroa, Luis González, Luis Mazorra, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Antonio Sanjuan y Andrés Soto.

Galería

Homenaje a los socios del Sporting Club Casino que cumplen 50 años

Homenaje a los socios que cumplen 50 años en el Sporting Club Casino Ver más imágenes

Todos ellos, vestidos con sus mejores galas, acudieron al homenaje organizado por el Sporting Club Casino en la sede de la calle Real, donde estuvieron acompañados por familiares. Posteriormente, disfrutaron de una actuación del violinista Mijail Moriatov y de una comida.

El acto contó con la intervención de Andrés Soto, que ofreció un pequeño discurso en nombre de todos los homenajeados y también firmó en el Libro de Oro. “Queremos mantener los valores que ofrece esta sociedad cultural a la comunidad”, aseguró. También tuvo palabras de agradecimiento a la entidad por ofrecer este reconocimiento. En su caso, fue nombrado como Socio de Oro de Honor, ya que pagó la cuota íntegra al entrar a formar parte del club. El resto de personas que recibieron este reconocimiento pasaron a ser Socios de Oro.

Fidelidad

El secretario de la junta directiva, Carlos Manuel de Ben, fue el encargado de abrir el acto. Entre otras cuestiones, destacó que "muchos socios" han ayudado a contribuir el "patrimonio del club", incluso muchos que no podían asistir a las actividades, pero que pagaban igualmente las cuotas porque llevaban a esta entidad "en el corazón". Además, hizo hincapié en que el Sporting Club Casino es la entidad que tiene “el ratio de socios más fieles”.

Avelino. Mary Carmen y Toñi

Comida de celebración de San Juan de los socios del Casino

Más información

También hizo lectura de la lista de personas que más tiempo permanecieron como socios. El puesto número uno es para Fernando Salorio, que permaneció durante 76 años y abonó 914 cuotas.

En el homenaje también se colocaron tres velas en honor de todos los socios que han fallecido y a todos los que siguen vivos.

Los ocho homenajeados recibieron un diploma acreditativo de sus 50 años como miembros de esta agrupación, una orla compuesta con fotos antiguas y unas insignias de oro que les fueron entregadas durante la comida.

Principios

Uno de los socios que recibió este reconocimiento fue Andrés Soto, que, en conversación con este diario, se mostró “muy agradecido” por este reconocimiento. También indicó que la entidad ha logrado mantener “los principios” de atender “a la comunidad”.

Por otro lado, explicó que esta agrupación ha cambiado “mucho” con el tiempo, en especial por las instalaciones ubicadas en A Zapateira, que cuentan con doce hectáreas de superficie y se componen de instalaciones cubiertas de piscinas climatizadas y spa, gimnasio, piscinas exteriores, pistas de tenis, pistas cubiertas de pádel, polideportiva cubierta multideporte, campo de fútbol y de tiro con arco, merendero, parques infantiles, amplias zonas de ocio arboladas y un edificio social con restaurante y cafetería.

Jaime Rodríguez fue otro de los socios que alcanzaron los 50 años. Relata que se apuntó al Sporting Club Casino porque le “gustaba” y por los “juegos de mesa”, “gimnasio”, además de la “socialización”. También destaca la “evolución” positiva de la entidad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Anuario Brigantino

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024.
Lucía Tenreiro
Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey
Alfonso Rueda durante la reunión con Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec

Rueda subraya el compromiso de su Gobierno por "mejorar la calidad de vida" de los pacientes con enfermedades raras
EP
El ideal gallego

Vuelven las sesiones de “Aventura con las focas” al Aquarium Finisterrae
Redacción