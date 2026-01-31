Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El comienzo de la huelga indefinida de autobuses en A Coruña se aplaza al martes

Los sindicatos acuerdan seguir el lunes las negociaciones con la patronal del sector

Julia Nóvoa y Agencias
31/01/2026 23:45
Huelga de autobuses en A Coruña
Huelga de autobuses en A Coruña
El inicio de la huelga indefinida de autobuses en la provincia de A Coruña se ha aplazado hasta el martes tras la reunión entre sindicatos (CIG, UGT y CCOO) y patronal. Este lunes seguirán las negociaciones entre ambas partes.

El responsable de transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Ernesto López, apuntó que la reunión de este sábado fue “tremendamente decepcionante” y están “lejos” de llegar a un acuerdo. “Ellos –la patronal– entienden que están cerca de llegar a un acuerdo, nosotros no, pero vamos a darle una oportunidad y seguir negociando”, explicó.

Según detalló López, la patronal ha ofrecido una rebaja de la jornada laboral, pero “se niega a entrar” en aspectos “importantes” como el salario, la jubilación parcial o la mejora del complemento de nocturnidad. Así, insistió en que la subida salarial es “de lo más importante”.

No obstante, “van a darle la oportunidad” de seguir negociando este lunes, ya que “parece que pueden traer algo más”. “Si el lunes se llega a un acuerdo hay desconvocatoria de la huelga, si no se convocará para el martes, 3 de febrero”, aseguró.

Los sindicatos solo desconvocarán la huelga de autobuses si hay preacuerdo con la patronal

Más información

“Necesitamos una rebaja de la jornada muchísimo mayor que la que está encima de la mesa. Que se entre en la jubilación parcial y una subida salarial más importante, entre otros aspectos”, concluyó.

El del lunes será el tercer encuentro desde que el viernes ambas partes iniciasen negociaciones tras más de dos meses con hasta diez jornadas de paros parciales en el sector, que afectaron de manera notable al tráfico en la provincia.

